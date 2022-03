Soleil Sorge e Gianmarco Onestini si sono ritrovati faccia a faccia a La Pupa e il Secchione Show: lei come giurata, lui come "secchione". In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la 27enne italo-americana si è detta molto felice di ritrovare l'ex cognato. Tuttavia, la diretta interessata si è lasciata scappare qualche velata frecciatina.

L'incontro nel programma di d'Urso

Nell'intervista rilasciata al magazine diretto da Signorini, Soleil Sorge ha raccontato dei retroscena su Onestini jr: "Ha detto che non è felice di trovarmi a La Pupa e il Secchione Show?" La diretta interessata ha ammesso che lei è molto felice.

Poi, Soleil ha aggiunto: "Sono stata la prima a spingerlo nel mondo dello spettacolo, quindi dovrebbe almeno essermi grato". Infine, la 27enne ha fatto sapere di essere pronta a regalare l'opportunità che Gianmarco cerca da anni.

Infine, Sorge ha ribadito di voler giudicare Gianmaro Onestini senza pregiudizi visto che è un ragazzo che ama mettersi in gioco.

Il 'primo' incontro

Lo scorso martedì 15 marzo, su Italia1, è cominciata una nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show condotta da Barbara d'Urso. In veste di giurata con Antonella Elia e Federico Fashion Style c'è anche Soleil Sorge mentre nel parterre dei "secchioni" c'è Gianmarco Onestini.

Il 25enne ha preso parte al programma nella seconda puntata dello show.

Dopo essersi ritrovata faccia a faccia con Gianmarco, Soleil ha affermato di essere molto contenta: "Tu oltre che secchione sei un gran furbone". La 27enne ha confidato di avere visto alcuni video presenti sul web di Onestini, in cui balla ritmi latini americani. Sorge ha precisato di essersi documentata sul "secchione" in modo da poterlo giudicare al meglio all'interno dello show.

Soleil e Gianmarco: lei archivia le ruggini del passato

Che cos'hanno in comune Gianmarco Onestini e Soleil Sorge? La influencer italo-americana quando ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice, è uscita dal dating show di Maria De Filippi con Luca Onestini, ovvero il fratello maggiore di Gianmarco. Mentre Luca era nella casa del GFVip 2, Sorge ebbe un flirt con un altro tronista Marco Cartasegna.

Dunque, Gianmarco era entrato nella casa per mettere al corrente il fratello del tradimento. Da quel momento, tra Luca-Gianmarco-Soleil è cominciata una sorta di "guerra fredda". In una vecchia intervista rilasciata dall'attuale concorrente de La Pupa e il Secchione Show, Onestini jr disse di Soleil: "Non gliene importa nulla di Luca, pensa solo a sé". Secondo quanto riportato da Gianmarco, Sorge non solo non avrebbe aderito al gruppo per difendere Luca ma ne avrebbe creato uno per insultare il fratello.