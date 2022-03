Katia Ricciarelli torna in tv a Verissimo e traccia un bilancio della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

A distanza di un po' di settimane dalla fine di questa esperienza che l'ha vista tra le protagoniste indiscusse del reality show, la cantante lirica ha ammesso di essersi molto divertita ma, al tempo stesso di aver anche sofferto.

Katia ha svelato di essere scoppiata in lacrime per le accuse di razzismo che, all'interno della casa di Cinecittà, le sono state mosse dalle sorelle Selassié.

La frecciatina di Katia Ricciarelli contro le sorelle Selassié dopo il GF Vip

Nel dettaglio, in una nuova intervista concessa nel salotto di Verissimo, Katia Ricciarelli si è difesa dalle accuse che le sono state mosse nel corso di queste settimane in cui è stata all'interno della casa del GF Vip.

Katia ha ammesso che, la cosa che l'ha ferita di più è stata l'accusa di razzismo che venne fatta dalle sorelle Selassié al termine di un furioso litigio con la cantante lirica.

"La cosa che mi ha ferito di più è senza ombra di dubbio, quando mi hanno dato della razzista, perché non lo sono", ha sentenziato Katia che si è così difesa da quelle accuse.

"Io non posso accettare che mi si dica che sono razzista", ha proseguito ancora l'ex protagonista del Grande Fratello Vip che, per la prima volta, si è difesa da questi attacchi.

'Razzista io? Ho pianto tantissimo', svela Katia Ricciarelli a Verissimo

"Ho pianto tantissimo per questa parola tremenda che non fa parte di me. Razzista io? Ho viaggiato il mondo, visto posti, cantato con persone di tutti i colori, persone diverse", ha proseguito ancora la cantante lirica durante l'intervista a Verissimo, rispedendo al mittente le accuse che le vennero mosse dalle principessine Selassié durante il GF Vip.

E poi ancora, parlando del suo legame con Alfonso Signorini, Katia ha smentito le voci legate a presunti litigi che ci sarebbero stati con lui dopo l'eliminazione dalla casa di Cinecittà.

La verità di Katia sul rapporto con Alfonso Signorini

Per diverse puntate, infatti, Katia non ha preso parte alle puntate serali del reality show in onda su Canale 5 e, qualcuno, aveva ipotizzato che la sua assenza fosse dovuta ad una lite con il padrone di casa del reality show Mediaset.

A quanto pare, però, questa non è la realtà dei fatti. Katia Ricciarelli ha smentito categoricamente queste voci, precisando di non aver mai litigato con Signorini e che, in quelle settimane, non ha partecipato al GF Vip perché si era ammalata di Covid.

"Non c'è nessuna litigata. Io a lui voglio troppo bene, quello che dicono non è vero e velo assicuro", ha precisato Katia nel corso dell'intervista a Verissimo.