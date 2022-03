Nel pomeriggio di ieri, sabato 26 marzo, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, che verrà trasmessa prossimamente su Canale 5.

Il nuovo appuntamento con il programma dedicato ai sentimenti, condotto da Maria De Filippi, è stato caratterizzato dalla scelta a sorpresa del tronista Matteo Ranieri. L'ex fidanzato di Sophie Codegoni alla fine ha deciso di uscire dalla trasmissione con Valeria Cardone. La giovane, arrivata in trasmissione a metà del trono, ha quindi conquistato il suo cuore, riuscendo a battere la "concorrenza" di Federica Aversano.

La puntata però è stata caratterizzata anche da un gesto inatteso fatto da Alessandro Vicinanza, ex frequentatore di Ida Platano, il quale ha chiesto proprio alla giovane Federica di restare nella trasmissione per poterlo conoscere. Anche se la ragazza ha rifiutato la sua offerta.

Matteo sceglie Valeria e non Federica

Nella registrazione del 26 marzo è andate in scena la "scelta" di Matteo Ranieri, il quale ha preferito Valeria rispetto a Federica.

Il tronista ha affermato in particolare di aver capito che avrebbe scelto Valeria - giovane laureata in Economia di Casoria (Napoli) - nel momento in cui si sono scambiati il loro primo bacio. Successivamente Matteo si è rivolto a Federica ringraziandola per i bei momenti passati insieme, ma spiegando che purtroppo il suo cuore non batte per lei.

La giovane Aversano è parsa piuttosto delusa, rispondendogli di essersi anche sentita presa in giro.

Alessandro Vicinanza ha già dimenticato Ida Platano?

È giunta intanto ormai al capolinea la conoscenza tra il salernitano Alessandro Vicinanza e la dama bresciana Ida Platano. I due, dopo un mese caratterizzato da alti e bassi, hanno deciso di mettere un punto definitivo alla frequentazione.

Ida, che non ha nascosto di essere innamorata di lui, si è dovuta scontrare con i diversi sentimenti di Alessandro, il quale ha ammesso di non provare le stesse cose.

A quanto pare l'uomo è intanto già pronto a dimenticare Ida. Infatti, secondo quanto emerge dalle anticipazioni della registrazione di ieri 26 marzo, Alessandro ha chiesto di far rientrare in studio Federica Aversano, la ragazza che non è stata scelta del tronista Matteo Ranieri, in modo da provare a frequentarla e a conoscerla. Il salernitano ha però ricevuto un "due di picche": la giovane infatti ha deciso di andare via, probabilmente ancora delusa dalla mancata scelta di Matteo.