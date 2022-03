La Pupa e il Secchione 2022 condotta da Barbara d'Urso non smette di stupire e, nel corso della puntata trasmessa martedì 29 marzo, è stato ufficializzato l'addio di Flavia Vento.

La showgirl, per l'ennesima volta, ha scelto di ritirarsi dal reality e lo ha fatto svelando che sarebbero successe delle "cose gravi", di cui però al momento non ne vorrebbe parlare.

Immediata la reazione di Barbara D'Urso che, non essendo a conoscenza di quello che è successo, non ha potuto nascondere la sua amarezza in studio.

Flavia Vanto si ritira definitivamente da La Pupa e il Secchione

Nel dettaglio, la terza puntata de La Pupa e il Secchione si è aperta con la notizia del ritiro immediato di Flavia Vento.

La showgirl ha scelto di tirarsi fuori dal gioco e di gettare la spugna. Dopo aver perso la sfida settimanale ed essendo costretta a dormire nello "sgabuzzo" della villa, ecco che Flavia ha cominciato a sbraitare, al punto da voler andare via definitivamente dal programma.

A niente è servita neppure la telefonata di Barbara d'Urso che aveva cercato di placarla e di convincerla a restare in gioco.

Flavia Vento si è collegata durante la puntata serale del reality show e, interpellata dalla padrona di casa, ha lanciato delle frecciatine al vetriolo.

'Sono successe cose gravi', svela Flavia Vento e Barbara d'Urso resta basita

Flavia ha ripetuto più volte che, all'interno della villa, sarebbero successo delle "cose gravi", anche se non ha voluto scendere nei dettagli e, per il momento, ha preferito non andare oltre.

Barbara d'Urso ha ammesso di essere basita e di non essere a conoscenza di queste cose gravi che sarebbero accadute all'interno del programma, tanto da ammettere che neppure gli autori saprebbero di cosa si tratta.

"Non mi va di dirlo ora, perché è una cosa un po' privata. Ed è iniziata il giorno prima", ha svelato solo Flavia Vento che per il momento non si è sbilanciata ma non si esclude che possa farlo nel corso delle prossime puntate del reality show oppure in uno degli appuntamenti con Pomeriggio 5.

Sta di fatto che, dopo l'annuncio del ritiro ufficiale di Flavia Vento e queste motivazioni poco concrete, la concorrente è stata duramente attaccata dai giurati dello show.

Lo scontro tra Antonella Elia e Flavia Vento a La Pupa e il Secchione

Prima fra tutte, Antonella Elia, che si è schierata duramente contro la showgirl per la sua decisione di abbandonare il cast de La Pupa e il Secchione.

Elia ha raccontato che ai tempi del GF Vip, quando Flavia abbandonò il programma dopo appena un giorno, la incontrò a distanza di tempo in un parco e le chiese di intercedere con la produzione per farla rientrare.

Ecco perché Elia ha sbottato contro Flavia e, a quel punto, la showgirl ha minacciato di denunciarla se non avesse smesso con le sue illazioni.