L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana 4-8 aprile 2022 in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Stefania comincerà a vivere dei veri e propri dissidi interiori causati dal rapporto con Marco, dopo che i due vivranno un momento speciale insieme.

Adelaide, intanto, metterà alle strette il giovane Marco, organizzando a sua insaputa, una cena con la famiglia Colombo, così da poter ufficializzare il fidanzamento con la dolce Gemma.

Stefania e Marco si baciano e lei vai in crisi: anticipazioni Il Paradiso 6 all'8 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al prossimo 8 aprile 2022, rivelano che dopo il bacio tra Stefania e Marco, la venere comincerà ad essere in crisi.

La ragazza non potrà fare a meno di pensare a quello che c'è stato tra di loro e si ritroverà ad essere profondamente combattuta.

In suo supporto arriverà mamma Gloria, che saprà ascoltarla e darle i consigli giusti per cercare di uscire da questa situazione molto complicata anche dal punto di vista familiare, dato che Marco è fidanzato con Gemma, la sorellastra di Stefania.

Intanto, anche Marco comincerà ad essere in crisi per quello che è successo e non potrà fare a meno di pensare a quel bacio che c'è stato con Stefania e che sembra aver fatto chiarezza sui sentimenti che prova.

Marco viene incastrato da sua zia Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 aprile 2022, rivelano che a rendere tutto più complicato, ci penserà la contessa Adelaide.

La donna, infatti, deciderà di organizzare una cena a Villa Guarnieri, invitando la famiglia Colombo per ufficializzare questa nuova relazione che sta nascendo tra Marco e Gemma.

La contessa organizzerà tutto nei minimi dettagli ma senza interpellare suo nipote, che verrà messo al corrente della situazione solo quando ormai gli inviti sono stati fatti.

Marco decide di chiudere con Gemma: anticipazioni Il Paradiso 4-8 aprile 2022

Di conseguenza, Marco verrà incastrato da sua zia, la quale crederà di aver fatto una azione gradita ma non sarà affatto così.

Sta di fatto che, alla luce di questa cena organizzata con i Colombo, Marco prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Gli spoiler di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Marco deciderà di chiudere la relazione con Gemma e lo farà poco prima della cena.

Un durissimo colpo per tutti, anche per la stessa Adelaide che si ritroverà a dover affrontare questa situazione particolarmente imbarazzante.

Flavia inganna e mente a sua figlia Ludovica

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni della soap opera di Rai 1 rivelano che si tornerà a parlare anche di Flavia.

La perfida donna, infatti, metterà a punto un piano a dir poco diabolico per far sì che sua figlia Ludovica si allontani per sempre da Marcello.

E, per questo motivo, deciderà di far credere a sua figlia di essere gravemente malata, per impietosirla e cercare di convincerla ad esaudire la sua richiesta di avvicinarsi a Ferdinando Torrebruna.

La giovane Ludovica cadrà nella trappola di sua madre oppure riuscirà a smascherarla in tempo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore.