Lino Guanciale fa flop di ascolti su Rai 1 con la nuova fiction "Noi", tratta dal remake di "This is us", la serie americana diffusa in tutto il mondo con risultati auditel eccezionali.

Le prime puntate della stagione d'esordio di Noi, in prima visione assoluta, hanno registrato ascolti a dir poco deludenti e in costante calo, al punto che la Rai ha scelto di cancellare dal palinsesto primaverile la nuova Serie TV prevista sempre con Lino Guanciale, dal titolo "Sopravvissuti".

'Noi' con Lino Guanciale fa flop di ascolti su Rai 1

Nel dettaglio, il ritorno in tv di Lino Guanciale era molto atteso dal pubblico e dagli spettatori.

La prima puntata di Noi, super-pubblicizzata sui vari canali Rai, venne accolta da una media di circa 4 milioni di spettatori, registrando uno share che non arrivò a toccare il 20%.

Dati che, in un primo momento, vennero considerati incoraggianti e che sembravano far ben sperare in vista del futuro e di una possibile ripresa per questa fiction.

Eppure, settimana, dopo settimana, gli ascolti di Noi sono costantemente calati, al punto che la fiction è considerata uno dei flop di questa stagione televisiva della rete ammiraglia Rai.

In prima serata, ascolti in costante calo per Noi su Rai 1

Il calo drastico per Noi è arrivato con la messa in onda della terza puntata trasmessa domenica 20 marzo in tv.

La serie con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino, ha registrato una media di 3,5 milioni nel primo episodio e appena 3,1 milioni nel secondo episodio, con uno share complessivo che si è fermato al 15,80%.

Un dato a dir poco deludente per questa nuova serie televisiva che sembrava avere tutte le carte in tavola per bissare il successo di altre fiction che hanno popolato la fascia di prima serata della rete ammiraglia Rai nel corso degli ultimi mesi.

La Rai cancella 'Sopravvissuti', la nuova fiction con Lino Guanciale prevista ad aprile in prime time

E, alla luce anche di questo riscontro poco positivo del pubblico verso la nuova fiction con Lino Guanciale, in casa Rai si è scelto di cancellare dal palinsesto primaverile la prossima serie tv, che lo avrebbe visto protagonista.

Ad aprile, infatti, come svelato dallo stesso attore sul palco del Festival di Sanremo 2022, era prevista la messa in onda della prima stagione di "Sopravvissuti", una nuova fiction che lo avrebbe visto protagonista assoluto.

Alla fine, però, non sarà così. La Rai ha scelto di mettere nel cassetto questo nuovo prodotto televisivo, per puntare sul ritorno di "Nero a metà 3", la serie poliziesca con protagonista Claudio Amendola che debutterà nel lunedì sera della rete ammiraglia, a partire dal prossimo aprile.