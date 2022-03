L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato nella settimana dal 28 marzo all'1 aprile 2022. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese, a partire dal ritorno in città di Angela che si ritroverà subito ai ferri corti con Franco.

Spazio poi alle vicende di Marina, la quale deciderà di affrontare Roberto Ferri dopo aver scoperto la verità sul caso Chiara mentre la piccola Bianca si ritroverà nei guai.

Bianca si ritrova nei guai: anticipazioni Un posto al sole all'1 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Un posto al sole previste su Rai 3 fino all'1 aprile 2022, rivelano che la piccola Bianca si ritroverà coinvolta in una pericolosa web challenge, che rischierà di metterla seriamente nei guai.

Come se non bastasse, la bambina combinerà anche un altro guaio a scuola finendo per imbrattare il muro dell'edificio e rischiando di essere scoperta dalla maestra.

Dopo questo episodio, la bambina si chiuderà sempre più in se stessa e questo atteggiamento comincerà ad insospettire Franco, il quale si renderà conto che effettivamente c'è qualcosa che non va in sua figlia, e proverà così a capire cosa sta accadendo.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Franco deciderà di vederci chiaro in tutta questa vicenda e, alla fine, farà un'amara scoperta che lo lascerà profondamente addolorato e senza parole.

Ritorna Angela ed è subito scontro con Franco

La responsabile di quell'atto vandalico avvenuto a scuola, è proprio sua figlia Bianca.

A quel punto l'uomo deciderà di affrontare la figlia.

Ma non è finita qui, perché proprio in queste nuove puntate della soap opera di Rai 3 previste dal 28 marzo all'1 aprile, ci sarà anche il rientro in città di Angela.

Il suo ritorno apparirà fin dal primo momento particolarmente problematico, dato che la donna si ritroverà subito protagonista di un nuovo accesissimo scontro con Franco.

In attesa di scoprire come i due riusciranno a risolvere questa situazione, gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Marina scoprirà da Filippo tutta la verità sul piani diabolici che Roberto Ferri sta mettendo in atto per colpire Chiara.

Marina affronta Roberto Ferri: anticipazioni Un posto al sole all'1 aprile

La donna, intenzionata a difendere la ragazza che si trova ancora in uno stati di profonda crisi, non si farà problemi ad affrontare direttamente Ferri e ad indagare per cercare di capire come evitare il peggio in tutta questa vicenda.

Intanto Mariella deciderà di organizzare un pranzo in compagnia di Silvia e Giancarlo ma, in questo modo, finirà per scontrarsi con il volere di Guido.

Spazio anche al ritorno di Michele: l'uomo rimetterà piede in città e non potrà non prendere atto del fatto che tra Silvia e Giancarlo il rapporto sia ormai decollato.