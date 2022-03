Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 14 al 18 marzo 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Eda e Serkan, i quali si ritroveranno ad affrontare la notizia del secondo bebè in arrivo, frutto del loro grande amore. Intanto Melo si ritroverà messa alle strette con Burak.

Eda e Serkan non svelano la notizia della gravidanza: anticipazioni Love is in the air 14-18 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air trasmesse fino al 18 marzo 2022, rivelano che Eda e Serkan si ritroveranno ad affrontare la bellissima notizia del loro secondo figlio in arrivo e, insieme, cominceranno a progettare la nuova vita che verrà.

Tuttavia, in un primo momento, i due decideranno di mantenere il segreto e quindi di non confessare apertamente di essere in dolce attesa del loro secondo figlio.

Ecco allora che, tale situazione, finirà per creare una serie di fraintendimenti che non passeranno inosservati a coloro che gli stanno accanto.

Quello che sembrerà essere un banale scambio di borse, finirà per generare una serie di false verità.

Si sospetta che Aydan sia incinta

Le trame delle prossime puntate della soap opera turca in onda tutti i giorni su Canale 5, rivelano che affiorerà il sospetto che Aydan sia incinta.

A sua volta, però, Aydan si convincerà del fatto che ad essere in dolce attesa di un bebè sia Pina, la nipote affidata a lei.

E poi, come se non bastasse, verrà fuori anche una forte preoccupazione per Eda, che sarebbe vittima di una profonda depressione.

Tale scoperta verrà fatta e portata alla ribalta da Melo, la quale scoprirà all'interno della borsa scambiata, anche un antidepressivo.

Le trame delle nuove puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 marzo 2022, però, rivelano che Melo si ritroverà a dover pagare caro questo pasticcio che ha combinato, dato che la ragazza non si è occupata della nuova stria d'amore con Burak.

Melo si ritrova nei guai con Burak: anticipazioni Love is in the air al 18 marzo

E, nel momento in cui lui le chiederà conto di questa cosa, Melo si ritroverà a dargli una spiegazione decisamente molto goffa.

La donna, infatti, dirà di non essere sicura dei suoi sentimenti ignorando il fatto che le conseguenze di questa sua scelta saranno a dir poco disastrose.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the air in programma fino al 18 marzo 2022, rivelano che Piril ed Engin temono che Serkan ed Eda ce l'abbiano con loro.

Seyfi dice ad Aydan che la sua futura suocera è una donna molto tradizionalista, così lei chiederà aiuto ad Ayfer per imparare quelli che sono i piatti "di una volta" e quindi dell'antica tradizione culinaria.