Gemma Galgani torna all'attacco e, questa volta, spara a zero contro alcuni dei protagonisti di Uomini e donne. La dama torinese, in una recente intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, non si è fatta problemi ad attaccare sia Tina Cipollari ma anche il suo ex fidanzato Giorgio Manetti.

Complici gli ultimi attacchi che ha ricevuto in tv e sui giornali, Gemma ha scelto di difendersi e ha lanciato delle pesanti frecciatine, tra cui quella secondo la quale il suo ex Giorgio potrebbe essersi sottoposto a diversi ritocchini estetici.

Gemma contro tutti e spara a zero su Tina e Gorgio Manetti

Nel dettaglio, in una nuova intervista, Gemma Galgani ha scelto di svuotare il sacco e di dire la verità su ciò che pensa sul conto del suo ex fidanzato Giorgio Manetti.

A distanza di anni dalla fine della loro storia d'amore nata proprio a Uomini e donne, la dama torinese continua a lanciare frecciatine e non gradendo alcune ultime dichiarazioni del suo ex uomo, non si è fatta problemi a mettere in dubbio anche il suo aspetto fisico, alludendo al fatto che si sia sottoposto a dei ritocchini estetici.

"Mi ferisce la leggerezza con cui tratta certi argomenti delicati. Credo che non si dovrebbe mai smettere di provare rispetto per una donna con cui si è condiviso un pezzo di vita", ha sentenziato la dama del trono over, star indiscussa della trasmissione di Maria De Filippi.

I dubbi di Gemma sul suo ex Giorgio, conosciuto a Uomini e donne

"Mi fa sorridere il fatto che nessuno abbia mai chiesto a Giorgio se anche lui ha fatto qualche ritocchino. Chissà perché non invecchia. Non è possibile che sia rimasto lo stesso uomo che ho conosciuto anni fa", ha aggiunto ancora Gemma, lanciando una sottile frecciatine al suo ex fidanzato.

Secondo la dama di Uomini e donne, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Giorgio nasconderebbe di essersi sottoposto a degli interventi di chirurgia e quindi che, a differenza sua, non avrebbe il coraggio di essere onesto.

'Tina è invidiosa', sbotta Gemma contro l'opinionista di Uomini e donne

Ma, la dama torinese, ha sparato a zero anche contro la sua nemica giurata, Tina Cipollari, con cui spesse volte si ritrova ai ferri corti in trasmissione.

"Tina è invidiosa del mio entusiasmo, nel mettermi in gioco alla mia età. Fa di tutto per spegnerlo, ma non ci riuscirà", ha sentenziato la dama di Uomini e donne che sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro.

Gemma, infatti, ha ribadito di non voler essere messa alla gogna da Tina solo perché vuole innamorarsi e cerca un uomo che possa darle le giuste attenzioni che sostiene di meritare. Ecco perché andrà avanti per la sua strada, speranzosa si riuscire a trovare quello giusto a U&D.