Gli spoiler della soap opera turca Love is in the Air sono ricchi di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 marzo su Canale 5, il piano organizzato da Aydan, Ayfer, Seify, Kerem, Melek, Erdem e Kemal, sarà ormai fallito e la colpa sarà anche dell'atteggiamento avuto da Serkan. Nel frattempo Aydan penserà che Pina sia incinta a causa di un malinteso, mentre Serkan acquisterà una nuova casa per la sua famiglia.

In seguito Erdem (Sarp Bozkurt) diffonderà false notizie su Eda.

Aydan pensa che Pina sia incinta

Negli episodi di Love is in the Air, trasmessi dal 14 al 18 marzo, il piano che vedeva coinvolti Ayfer, Kerem, Melek, Erdem, Aydan e Seify naufragherà a causa dell'incapacità dei dipendenti e del comportamento di Serkan.

Nel frattempo Eda verrà vista da tutti quanti come una donna depressa, ma accadrà tutto a causa di un equivoco.

Poco dopo Eda scambierà inconsapevolmente la sua borsa con Pina e la vicenda creerà un altro strano malinteso: Aydan, infatti, penserà che Pina sia incinta e sarà disperata, poiché temerà subito che ci sia di mezzo Serkan e non saprà come dirlo a sua sorella. Inoltre, Aydan dovrà trovare il coraggio per confessare a suo figlio che presto si sposerà con Kemal.

Serkan compra una nuova casa per la sua famiglia

Nelle puntate di Love is in the Air, in onda dal 14 al 18 marzo, Engin e Piril saranno convinti di avere un problema con Eda e Serkan, dopo la figuraccia con la signora Nuray: così raggiungeranno la coppia per un chiarimento.

Poco dopo Piril, Engin e Serkan si renderanno conto che Eda ha preso un appuntamento con la signora Nuray.

Nel frattempo Burak scoprirà che Melo non ha ancora parlato a nessuno delle loro nozze imminenti. In seguito Eda verrà a sapere che Serkan ha comprato una bella casa per il loro futuro. Sarà così che i due decideranno di trasferirsi e annunceranno a tutti i loro cari della gravidanza.

Kemal, intanto, attenderà l'arrivo di sua madre Yadigar, mentre Aydan sarà desiderosa di fare bella figura con la sua futura suocera, così farà un trattamento estetico, ma non tutto andrà come previsto. La donna, infatti, resterà con il volto semi-paralizzato.

Erdem parla male di Eda

Erdem divulgherà delle menzogne riguardo Eda, mentre Aydan e Seyfi accuseranno la bella Yildiz di avere una storia con Cenk e saranno convinte che la donna stia facendo una cura per la depressione.

Non ci vorrà molto prima che Eda scopra le voci che girano sul suo conto, ma negherà ogni accusa. Poco dopo la donna scoprirà che è stato Erdem a diffondere le notizie false su di lei.

Nel frattempo Melo annuncerà a tutti il suo fidanzamento con Burak, mentre Eda avviserà i suoi cari di essere incinta. Infine, Serkan e la sua amata non si troveranno d'accordo riguardo la possibilità di scoprire il sesso del bambino, durante la visita dal ginecologo.