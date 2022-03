Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di seguire nel corso delle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5.

Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna raccontano che Marcos Bacigalupe organizzerà una vendetta contro Natalia Quesada. In particolare l'uomo ingaggerà un malintenzionato per far del male alla giovane.

Una vita: Natalia accusa il padre di Anabel di averla violentata

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione annunciano che Natalia rischierà di morire.

Tutto inizierà quando Aurelio riuscirà a sedurre Anabel senza l'appoggio di Marcos (Marcial Alvarez). Il messicano, infatti, racconterà all'amata che suo padre e Salustiano erano coinvolti nella morte di Carlos. Inoltre, verranno a galla tutti gli scheletri nell'armadio di Bacigalupe senior, il quale era stato uno spietato assassino in Messico.

Successivamente il padre di Anabel si scaglierà come una furia contro Natalia in un vicolo di Acacias 38 quando l'accuserà di averla violentata mentre era soltanto una ragazzina. Una situazione, che sarà destinata a peggiorare quando Marcos perderà alcune quote della società formata con Salustiano grazie ad un accordo fatto tra Aurelio e Genoveva (Clara Garrido).

Marcos si mette d'accordo con un malvivente per strangolare la sorella di Aurelio

Nelle puntate già trasmesse in Spagna di Una vita, Marcos diventerà sempre più spietato, tanto che neanche la domestica Soledad (Silvia Marty) riuscirà a riportarlo alla ragione. L'uomo, infatti, si metterà d'accordo con un delinquente per far del male a Natalia.

Ben presto la sorella di Aurelio verrà aggredita da un losco individuo mentre si stava recando a un appuntamento con Felipe (Marc Parejo). Qui il malvivente cercherà di strangolarla per eliminarla una volta per tutte. Fortunatamente l'intervento dell'avvocato eviterà che Quesada finisca in guai peggiori.

Aurelio architetta un piano contro Marcos

Una volta venuto a sapere dell'aggressione, Aurelio accompagnerà la sorella dal medico. Poi il messicano architetterà un piano ai danni di Marcos dopo aver raccontato a Felipe il suo passato criminale in America Latina, visto che qualche ora prima non avevano esitato a puntargli contro un'arma da fuoco per costringerlo a cedergli la sua quota maggioritaria e a rinunciare al ruolo di presidente della società.

Anche Ramon crederà che anche Genoveva sia coinvolta nell'attentato a Natalia dopo aver parlato con Felipe. Per questo motivo Palacios spiegherà le sue motivazioni a Roberto, sebbene la story-line sia ancora all'inizio.