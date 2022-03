La soap opera di origini turche Love is in the air che in Italia continua ad avere un grandissimo successo in termini di ascolti, prosegue la sua messa in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nella puntata che i telespettatori vedranno il 17 marzo 2022, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) si renderà protagonista di un bellissimo gesto, visto che comprerà una nuova casa da condividere ovviamente con la moglie Eda Yildiz (Hande Erçel) e la loro primogenita Kiraz (Maya Basol).

Anticipazioni Love is in the air, del 17 marzo: Aydan con metà volto paralizzato dopo un trattamento estetico

Nel 221esimo episodio della serie televisiva sempre più vicina al gran finale di questa seconda e ultima stagione, e che occuperà la rete ammiraglia Mediaset giovedì 17 marzo dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, Serkan sarà pronto a stupire la moglie Eda, dopo aver acquistato a sua insaputa una casa meravigliosa: quest’ultima non appena verrà a conoscenza della novità, di comune accordo con il suo amato deciderà di trasferirsi nel nuovo appartamento, ma dopo aver annunciato l’arrivo del loro secondo bambino.

Intanto Aydan (Neslihan Yeldan) dopo aver appreso che a Istanbul metterà piede la signora Yadigar (Parla Şenol), la madre del suo promesso sposo Kemal (Sinan Albayrak) appositamente per fare la sua conoscenza, sceglierà di sottoporsi a un trattamento estetico che avrà esito negativo: purtroppo la signora Bolat a causa di un imprevisto rimarrà con metà volto paralizzato.

A questo punto Seyfi (Alican Aytekin), Kemal, Ayfer (Evrim Doğan) e Melek (Elcin Afacan) si daranno subito da fare per impedire a Aydan di rendersi conto del terribile accaduto, senza riuscire a evitare il peggio.

Erdem fa credere che Eda ha tradito Serkan con Cenk, Kemal annuncia che lui e Aydan si sposeranno

Successivamente il pettegolo Erdem (Sarp Bozkurt) prenderà parte al pranzo di famiglia a casa Bolat per diffondere una falsa notizia in grado di mettere in cattiva luce Eda, dato che arriverà a sostenere che la stessa abbia intrapreso una tresca extraconiugale con il suo ex fidanzato Cenk (Dorukhan Kenger), facendo rimanere sconvolti Aydan e il suo assistente Seyfi.

Intanto Kemal approfitterà dell’occasione sia per comunicare a tutti i presenti che lui e la sua compagna presto diventeranno marito e moglie, e per svelare alla madre che Serkan è suo figlio: in tale circostanza non mancheranno di certo malintesi, poiché coloro che assisteranno alla scena ipotizzeranno che Aydan potrebbe essere in stato interessante. Quest’ultima invece sarà sempre più convinta che sua nipote Pina (Doğa Özüm), stia nascondendo di portare una creatura in grembo.