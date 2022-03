Le anticipazioni della famosa soap opera Love is in the Air riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile Eda avrà un malore improvviso, ma dopo aver fatto tutti gli accertamenti si sentirà molto meglio. In seguito Yildiz e Serkan annunceranno alle loro famiglie e ai loro amici di aver scelto il nome del loro futuro figlio maschio: il bambino si chiamerà Alp, come il fratello scomparso di Bolat.

Il figlio di Eda e Serkan si chiamerà Alp

Nelle puntate di Love is in the Air, trasmesse dal 28 marzo all’1 aprile, Eda non si sentirà bene e farà le dovute visite mediche.

Poi la donna e il suo amato Serkan annunceranno a tutti che il nome del loro bambino sarà Alp. Nel frattempo anche Aydan e Kemal avranno un’importante annuncio da fare: i due, infatti, comunicheranno ai loro cari che si sposeranno durante un viaggio in Spagna. Poco dopo, però, accadrà qualcosa di assai inaspettato, la madre di Serkan scoprirà che durante il viaggio ci sarà anche sua suocera Yadigar e sarà assai furiosa, tanto da annullare tutto.

Serkan diventa troppo protettivo con Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Serkan comincerà ad avere uno strano atteggiamento nei confronti di Eda: l’uomo diventerà assai protettivo con la sua amata e penserà di poter decidere tutto ciò che la riguarda al suo posto.

Non ci vorrà molto, però, prima che il comportamento di Serkan mandi Eda su tutte le furie, la donna non accetterà di essere controllata in ogni momento e rifiuterà le regole imposte dal marito. Bolat cercherà di coinvolgere anche sua figlia Kiraz, nell’intento di proteggere la sua amata e il loro futuro bambino.

Melek e Burak ai ferri corti

Serkan parlerà con i suoi soci di un nuovo progetto, al quale Piril non vorrà rinunciare per niente al mondo. Engin, invece, non condividerà l’idea e cercherà di dissuadere la donna, ma senza successo. Nel frattempo Aydan e Kemal trascorreranno del tempo piacevole insieme, lontani dalla signora Yadigar.

Melek e Burak, intanto, affronteranno un periodo alquanto negativo, mentre Eda e Serkan si organizzeranno per il trasloco. Ben presto Melek prenderà un’importante decisione riguardo la sua relazione.

Melek decide di lasciare Burak

Melek sarà ormai stufa della situazione venutasi a creare e deciderà di lasciare Burak: la donna confiderà ad Ayfer di essere arrivata ad una decisione del genere perché insoddisfatta della propria vita. Eda, intanto, si impegnerà con gli esercizi di respirazione, in vista del parto ormai imminente, ma Serkan deciderà di non essere presente. Successivamente i due penseranno di trascorrere un po' di tempo all’insegna del relax e si recheranno in montagna, senza Kiraz.

Eda partorisce sotto un albero

Eda e Serkan partiranno per la montagna, ma il viaggio in macchina non andrà come previsto: l’auto di Bolat, infatti, si fermerà all’improvviso, a causa di un guasto e in quel momento accadrà l’impensabile. Per la giovane Yildiz, infatti, sarà arrivato il momento di partorire, ma non avrà il tempo di arrivare in ospedale. Sarà così che Eda entrerà in travaglio e darà alla luce il suo bambino sotto un albero, con l’aiuto del suo amato Serkan. L’esperienza sarà assai traumatizzante per la coppia, ma allo stesso tempo i due vivranno un momento meraviglioso e unico.