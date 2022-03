Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', che racconta la vita, le passioni e le vicissitudini di un gruppo di amici residenti a Istanbul. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 28 marzo al 1° aprile 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul malore di Eda, sul nome del secondo figlio dei Bolat, sulla decisione di Aydan di far saltare le nozze in Spagna, sulla volontà di Burak di recuperare il suo rapporto con Melek e sul parto di Eda.

Eda si sente male

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Eda avrà un malore durante una festa per poi essere condotta in ospedale. Dopo le visite mediche del caso, la giovane si sentirà meglio e farà ritorno a casa. Lì, deciderà di chiamare insieme a Serkan il loro secondo bambino Alp, in memoria del fratello deceduto di Serkan. La scelta dei due coniugi colpirà profondamente Aydan che finirà per commuoversi. Più tardi, quest'ultima annuncerà insieme a Kemal di volersi sposare durante un viaggio in Spagna. Dopo aver saputo, però, che anche la suocera partirà con loro, la donna cancellerà tutto, decidendo di rimanere in Turchia.

Kerem ritorna in città

Serkan si farà aiutare dagli amici e da Kiraz per controllare ogni movimento di Eda: da ciò che mangia, alle persone a cui si accompagna sul lavoro.

Per sfuggire al comportamento ossessivo del marito, la donna sarà costretta a far emergere un lato aggressivo del suo carattere che l'aiuterà a fare ritornare Kerem ad Istanbul. In ufficio, Piril deciderà di occuparsi di un nuovo progetto molto promettente nonostante Engin non sia d'accordo. Burak confiderà a Kerem di voler risolvere i problemi con Melek facendole una proposta di matrimonio.

Nel frattempo, la donna confiderà ad Ayfer di voler lasciare il fidanzato perché con lui non ha la relazione amorosa che ha sempre sognato.

Dopo aver effettuato il loro trasloco, Serkan annuncerà ad Eda di non voler essere presente al suo secondo parto, finendo per litigare con lei. Per questo motivo, Serkan si rifiuterà di accompagnare Eda a fare gli esercizi di respirazione necessari per facilitare il parto.

Nonostante i continui diverbi la coppia deciderà di trascorrere un breve periodo nella loro casa di montagna. Nel tragitto per arrivare a destinazione l'auto di Serkan finirà in panne, mentre Eda inizierà il travaglio. Non potendo aspettare i soccorsi, la donna partorirà sotto un albero assistita soltanto da Serkan. Approfittando dell'assenza della signora Yadigar, Aydan e Kemal trascorreranno alcuni momenti romantici insieme.