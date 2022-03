La serie televisiva di origini turche Love is in the air che a breve verrà sostituita dalla soap opera Brave and Beautiful, prosegue la sua messa in ondasu canale 5 con le battute finali della sua seconda e ultima stagione in cui ci sarà il tanto atteso lieto fine per i due protagonisti assoluti Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Gli spoiler relativi all’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 31 marzo 2022, annunciano che il ricco imprenditore, anche se continuerà a essere opprimente e morboso nei confronti della moglie per tenerla sotto controllo il più possibile non vorrà assistere al travaglio, e quindi entrare in sala parto per vedere nascere il suo secondogenito, che di comune accordo hanno deciso di chiamare Alp, come il suo defunto fratello deceduto in giovane età.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 31 marzo: Melek vuole mettere fine alla sua storia d’amore con Burak

Nel corso della duecentotrentunesima puntata dello sceneggiato ambientato a Istanbul il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı, e che occuperà Canale 5 giovedì 31 marzo come al solito a partire dalle ore 16:55 circa, per cominciare Ayfer (Evrim Doğan) tramite Melek (Elçin Afacan) apprenderà che la fanciulla è intenzionata a mettere la parola fine alla sua storia d’amore con Burak (Sinan Helvacı), dopo averlo messo alla prova come lei le aveva suggerito di fare e essersi accorta che tra di loro non può per niente funzionare: intanto quest’ultimo sarà di tutt’altro parere infatti ha confidato al signor Kemal (Sinan Albayrak) di voler chiedere la mano della migliore amica di Eda.

Serkan non vuole essere presente quando Eda darà alla luce il loro secondo figlio

A proposito di Eda, dopo aver iniziato il trasloco nella nuova casa, sarà consapevole che mancherà pochissimo per il parto: per tale ragione l’architetto paesaggista si preparerà al meglio al tanto atteso momento, facendo degli esercizi di respirazione servendosi dell'aiuto del marito Serkan.

Il ricco imprenditore Bolat, intanto, non avrà alcuna intenzione di essere presente, quando la sua amata metterà al mondo il loro secondo figlio. Dagli spoiler si evince che tra i genitori della piccola Kiraz (Maya Basol), ci saranno dei nuovi litigi che movimenteranno le trame. Per scoprire se veramente Serkan se la darà a gambe levate nell’istante in cui si romperanno le acque a Eda, affidando quindi ogni responsabilità alle mani dei medici non rimane che attendere.