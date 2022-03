La serie televisiva turca Love is in the air che si appresta a salutare il pubblico italiano affezionato, sta continuando ad appassionare. Le anticipazioni delle puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile 2022, raccontano che si assisterà al tanto atteso momento ricco di emozione per i due protagonisti Eda Yildiz e Serkan Bolat. L’architetta paesaggista, seppur con qualche intoppo, darà alla luce il suo secondogenito nel bosco, in circostanze insolite e venendo assistita dal marito.

Anticipazioni Love is in the air, al 1/04: Serkan e Eda vogliono chiamare il figlio Alp, Aydan annulla un viaggio con Kemal

Nel corso degli episodi della soap opera che occuperanno Canale 5 dal 28 marzo al 1° aprile 2022, Eda farà prendere un grosso spavento, poiché durante la festa di compleanno a sorpresa del marito Serkan avrà un malore improvviso. Non appena si riprenderà, l’architetta paesaggista farà sapere ai propri cari di aver deciso insieme al suo amato di chiamare il loro secondo figlio Alp, come il fratello defunto del ricco imprenditore: questo annuncio farà commuovere tutti coloro che saranno presenti, ma soprattutto Aydan.

Successivamente, la signora Bolat e Kemal diranno ai loro familiari che convoleranno a nozze in Spagna: purtroppo ci sarà un cambiamento, poiché la signora Bolat annullerà il viaggio quando apprenderà che la suocera Yadigar sarebbe dovuta partire con lei e il suo promesso sposo.

Burak confessa a Kerem di voler sposare Melek, Eda partorisce con l’aiuto di Serkan

Nel contempo, Serkan continuerà a essere premuroso con Eda, ma questa volta le dirà anche cosa mangiare e quale lavoro poter fare servendosi della complicità della figlia Kiraz. A questo punto il ricco imprenditore nel suo ufficio annuncerà il nuovo progetto a cui Piril non vorrà rinunciare, nonostante la contrarietà del marito Engin.

Intanto, ci sarà tensione tra Melek e Burak: quest’ultimo confesserà all’amico Kerem di voler chiedere la mano della migliore amica di Eda. A sorpresa, Melek dirà a Ayfer di voler mettere la parola fine alla sua storia d’amore con Burak.

Eda, dopo aver iniziato il trasloco con il marito, farà degli esercizi di respirazione.

A seguito di un litigio, l’architetta paesaggista e il ricco imprenditore si recheranno nella loro casa di montagna: durante il tragitto, Eda entrerà in travaglio nel momento meno opportuno, ovvero quando l’automobile sarà in panne. Non appena sarà risolto il problema al motore della vettura, Eda partorirà sotto un albero con l’aiuto di Serkan: dopo tanta paura, quindi, quest’ultimo e la sua dolce metà stringeranno tra le loro braccia il piccolo Alp sano e salvo.