I colpi di scena continuano a essere uno dietro l’altro nelle avventure amorose della soap opera turca Love is in the air nata con il titolo originale Sen Çal Kapımı (Bussa alla mia porta), in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 25 marzo 2022 dalle ore 16:25 sino alle 17:30 circa, dicono che Eda Yildiz (Hande Erçel) sarà così concentrata sulla sua seconda gravidanza e la figlia Kiraz (Maya Basol), tanto da rimuovere dalla sua mente un giorno speciale, cioè il compleanno del marito Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Anticipazioni Love is in the air, del 25 marzo: Kerem deciso ad andarsene via da Istanbul per lavorare in un’altra città

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nel duecentovettisettesimo episodio della serie televisiva che si appresta a salutare il pubblico dopo il debutto nell’estate 2021, e in programmazione su Canale 5 venerdì 25 marzo, raccontano che i riflettori saranno ancora puntati su Kerem (Sina Özer): quest’ultimo non la prenderà affatto bene, nell’istante in cui Kemal (Sinan Albayrak), Aydan (Neslihan Yeldan), Seyfi (Alican Aytekin) e Ayfer (Evrim Dogan) durante un loro dialogo saranno convinti che ci sia il suo zampino con la sparizione improvvisa dell’anello appartenente alla famiglia di Yadigar (Parla Şenol).

Il giardiniere abbastanza provato per essere stato accusato di furto ingiustamente, arriverà a prendere una drastica decisione. Kerem consapevole del fatto che i Bolat non lo accetteranno mai come fidanzato di Pina (Doğa Özüm), poiché la stessa a differenza sua ha delle origini umili preparerà i bagagli e smetterà di alloggiare nel vecchio appartamento di Serkan, per la precisione nella tenuta di Aydan, dove aveva trovato ospitalità.

Addirittura Kerem parecchio deluso e in evidente disagio sarà intenzionato a rinunciare a proseguire gli studi all’università privata in cui è stato ammesso, per andare a lavorare in un’altra città.

Eda si dimentica del compleanno di Serkan, Melek, Ayfer e Burak hanno una sorpresa per Bolat

Intanto Eda dopo essersi dimenticata del compleanno del marito Serkan, cercherà di rimediare e quindi di farsi perdonare decidendo di organizzargli una festa a sorpresa: in realtà a provvedere a tutto ci penseranno già Melek (Elçin Afacanc), Ayfer e Burak (Sinan Helvacı), anticipando l’architetta paesaggista.

A questo punto per sapere cosa succederà durante il party del ricco imprenditore, e se si avvicinerà il tanto atteso parto di Eda, non resta che attendere gli sviluppi dei prossimi appuntamenti dello sceneggiato.