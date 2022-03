Nella puntata de La Pupa e il Secchione Show, in onda martedì 22 marzo, è scoppiato un nuovo scontro tra Soleil Sorge e Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli. Le due non si sono mai state simpatiche e continuano a tirarsi frecciate, non perdendo occasione di provocarsi a vicenda. In questa occasione l'opinionista ha accusato la Pupa di provocare troppo il secchione Mirko, promesso sposo. Sono subito volate accuse reciproche sul rapporto che le due donne sono solite intrattenere con gli uomini.

L'antipatia tra Mila Suarez e Soleil Sorge

Mila Suarez e Soleil Sorge si sono incontrate a La Pupa e il Secchione.

La prima è una concorrente, mentre la seconda ha ottenuto il ruolo di opinionista nella trasmissione condotta da Barbara d'Urso. Le due non riescono proprio a provare simpatia l'una nei confronti dell'altra e in diverse occasioni è stato tirato in ballo anche Alex Belli. La Pupa è la ex fidanzata dell'attore, che all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha creato un rapporto davvero molto speciale con Soleil Sorge, creando un triangolo con la moglie Delia Duran. L'influencer ha già avuto uno scontro con Suarez, ma nella puntata del 22 marzo le due si sono nuovamente confrontate e non sono mancate le frecciate e le parole pesanti.

La frecciata di Mila a Soleil

Mila Suarez sta gareggiando in compagnia di Mirko Gagliarano.

La Pupa ha avuto un faccia a faccia con Guenda Goria, promessa sposa del secchione. Suarez ha assicurato di non aver alcun interesse nei confronti di Mirko, ma i suoi atteggiamenti ammiccanti e provocatori non sono certo passati inosservati. "Tranquilla Guenda io non rubo gli uomini sposati" ha dichiarato Mila Suarez, lanciando una frecciata importante a Soleil Sorge.

"Sei una grande provocatrice" ha risposto Guenda Goria, sottolineando che il suo fidanzato è "sapiosessuale", il che significa che per conquistarlo bisogna utilizzare l'intelligenza. Per questo la figlia di Maria Teresa Ruta ha sottolineato che se vuole davvero provocarlo dovrebbe usare armi ben diverse da quelle che sta usando.

Lo scontro tra Soleil e Mila Suarez

Soleil Sorge inizialmente è rimasta in silenzio, aspettando la conclusione del faccia a faccia tra Mila Suarez e Guenda Goria, poi è esplosa, usando la sua solita schiettezza. L'opinionista ha risposto alla ex di Alex Belli dandole uno zero come giudizio a una delle prove e accusandola di aver esagerato con la confidenza data a Mirko e con le sue provocazioni. "Senti chi parla, è esattamente quello che hai fatto tu" ha risposto prontamente Mila Suarez, riferendosi al triangolo con Alex Belli e Delia Duran. "Evita di paragonarti a me, tesoro" ha risposto subito Soleil Sorge, ma Mila Suarez ha continuato dicendo che per lei l'opinionista vale zero.