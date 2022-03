Nervi tesi questo pomeriggio a Domenica In, la trasmissione pomeridiana del giorno festivo di Rai 1, condotta da Mara Venier.

Tra le ospiti di questa nuova puntata c'era la conduttrice, attrice e showgirl Amanda Lear, protagonista di una lunga intervista in cui ha avuto modo di ripercorrere le fasi salienti della sua vita privata e professionale.

Nel corso della chiacchierata, però, Amanda Lear si è resa protagonista di una gaffe, che successivamente ha mandato su tutte le furie la padrona di casa del programma domenicale di Rai 1.

Gaffe di Amanda Lear: imbarazzo a Domenica In da Mara Venier

Nel dettaglio, durante la lunga intervista che Mara Venier ha fatto ad Amanda Lear, c'è stato un momento particolarmente imbarazzante in cui l'ospite, vedendo le immagini di un'attrice che aveva vestito i suoi panni in una serie, ha fatto una gaffe che non è passata inosservata.

"Sembra una mig...a ucrainiana", ha esclamato Lear, rendendosi protagonista di una gaffe che, dato anche il delicatissimo periodo, non è passata inosservata.

In tantissimi, sul web e sui social, hanno puntato il dito contro l'ospite e anche contro la padrona di casa, Mara Venier, che a quanto pare in quel momento non si è resa conto della gaffe di Amanda, ed è andata avanti con le domande.

La reazione di Amanda Lear dopo la gaffe in diretta tv

Pochi minuti dopo, però, quando si sono rese conto di quello che era accaduto, ecco che Amanda Lear è subito corsa ai ripari, chiedendo scusa per la sua "battuta" poco carina.

"Io non ho sentito, vi prego di alzarmi il microfono, perché mi perdo tante cose di Amanda", ha esclamato Mara Venier nel momento in cui la sua ospite chiedeva scusa ai telespettatori per la sua gaffe in diretta tv.

"Mi devo scusare, io prima scherzavo. Parlavo della ragazza che fa la mia parte, ma scherzavo", ha ribattuto ancora Amanda Lear che si è così scusata col vasto pubblico che, come tutte le settimane, segue l'appuntamento della domenica pomeriggio di Rai 1 condotto da Mara Venier.

Domenica In, Venier perde le staffe dopo la gaffe di Amanda Lear in diretta

Ma la cosa non è finita qui, perché poco dopo alla luce anche delle ulteriori critiche apparse sui social, ecco che Mara Venier ha perso le staffe in diretta. "Non è il momento questo per fare polemiche inutili", ha sbottato la conduttrice visibilmente furiosa e adirata con chi sta facendo polemiche sui social dopo la gaffe della Lear.

"Non avevo sentito, stop alle polemiche. Non è proprio il momento", ha aggiunto ancora la conduttrice di Domenica In.