Prosegue l'appuntamento di Rai 1 dedicato alla fiction Noi con Lino Guanciale e Aurora Ruffino e domenica 20 marzo andrà in onda la terza puntata della prima stagione. Come sempre saranno trasmessi due episodi della serie televisiva diretta da Luca Ribuoli e ci sarà una narrazione che alternerà il presente e il passato della famiglia Peirò. Claudio (Dario Aita) continuerà a essere in crisi a causa del lavoro, mentre il salto nel passato racconterà il Natale del 1993, quando la famiglia di Pietro (Lino Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino) si prepara a trascorrere la festività dai genitori della donna.

Pietro e Rebecca alle prese con l'adolescenza di Claudio, Chiara e Daniele: anticipazioni terza puntata di Noi

La terza puntata di Noi andrà in onda domenica 20 marzo in prima serata su Rai 1. Nel primo episodio intitolato "Fratelli" i telespettatori assisteranno a un salto nel passato e vedranno Pietro e Rebecca alle prese con la gestione dei tre figli. Per i due genitori non sarà facile affrontare i cambiamenti di Claudio, Chiara e Daniele, ormai diventati adolescenti. Nel presente, invece, verrà dato spazio a Claudio, che sarà in difficoltà con il suo lavoro da attore. L'uomo, infatti, non riuscirà a entrare nella parte che gli è stata assegnata dal regista, ma potrà contare sull'aiuto di Chiara.

La donna, infatti, non esiterà a sostenere suo fratello in questo momento e lo spronerà a tirare fuori le emozioni per dare il meglio di sé sul palco.

I Peirò dovranno trascorrere il Natale dai genitori di Rebecca: anticipazioni domenica 20 marzo

Le anticipazioni della terza puntata di Noi di domenica 20 marzo rivelano che il secondo episodio della serata si intitola "Buon Natale".

Ci sarà ancora un salto indietro nel tempo, i Peirò si prepareranno a trascorrere il Natale con la famiglia d'origine di Rebecca, ma nessuno di loro sarà entusiasta di questo. In particolar, Pietro preferirebbe passare il Natale con sua moglie e i suoi figli creando delle tradizioni tutte loro, ma alla fine si arrenderà e si recherà con Rebecca e i bambini dai suoi suoceri.

La famiglia si metterà in macchina e partirà per raggiungere i parenti, ma quando sarà per strada ci sarà un imprevisto. L'auto, infatti, subirà un guasto improvviso e i Peirò si ritroveranno bloccati in mezzo al nulla. Pietro e Rebecca, tuttavia, non si perderanno d'animo e troveranno rifugio in una piccola baita.

La fiction Noi è il remake italiano di This is us di Dan Fogelman, la serie televisiva americana arrivata alla sesta stagione e che ha registrato un grandissimo successo.