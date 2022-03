Brutte notizie per i fan di Love is in the air, la serie che narra l'amore di Eda e Serkan, dal lunedì al venerdì, su Canale 5. Con la fine del Grande Fratello Vip era stato annunciato un prolungamento delle puntate di almeno dieci minuti, a partire dal 15 marzo, ma a quanto pare gli episodi si accorceranno nuovamente con l'arrivo del daytime de L'isola dei famosi.

La serie lascia spazio a L'Isola dei famosi

I palinsesti Mediaset l'avevano annunciato diverso tempo fa: con la fine del daytime Grande Fratello Vip, Love is in the air avrebbe allungato la messa in onda di almeno dieci minuti.

La notizia è stata accolta con gioia dai fan del serial televisivo turco, ma purtroppo le puntate più lunghe del solito andranno in onda solamente per cinque giorni.

Infatti Love is in the air inizierà alle ore 16:40 da martedì 15 marzo, fino a lunedì 21 marzo. Già da martedì 22 dovrà lasciare spazio al daytime de L'isola dei famosi, il reality ambientato in Honduras che debutterà in prima serata su Canale 5 lunedì 21 marzo.

Per concedere spazio al daytime de L'isola, che dura circa 10 minuti, la puntata della serie inizierà a partire dalle 16:50.

Quando tornerà Brave and Beautiful?

Intanto il programma sta arrivando alle battute finali. Nella settimana dal 14 al 18 marzo verrà trasmessa parte della puntata turca numero 51 e la serie è composta in totale da 52 puntate, quindi il finale potrebbe arrivare a cavallo tra marzo e aprile.

Dopo Love is in the air cosa arriverà sui teleschermi di Canale 5? Ancora non è dato saperlo. Ad alcuni piacerebbe vedere il seguito di Brave and Beautiful, la serie turca con protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün e andata in onda su Canale 5 durante l'estate del 2021.

In Italia la messa in onda si è interrotta con la prima stagione (composta da 55 episodi) e la seconda inedita, composta da circa 92 episodi, dovrebbe essere trasmessa entro il 2022.

Mediaset España compra Ask Mantık İntikam

Per l'estate 2022 di Canale 5 arriverà forse, come ormai accade da qualche anno, un'altra serie turca? Ancora non è dato saperlo, sta di fatto che Mediaset España ha già acquistato Ask Mantık İntikam, la dizi in onda attualmente su Fox Türkiye e giunta per ora alla puntata numero 36.

La serie vede come protagonisti Burcu Özberk e İlhan Şen e in Spagna sta andando in onda sul canale Mediaset "Divinity" con il nome di Amor, lógica, venganza ("Amore, logica e vendetta", ndr) e chissà, magari un giorno potrebbe debuttare in Italia, così come è successo con Love is in the air.

Infatti la serie con protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin debuttò inizialmente su Mediaset España (precisamente su Telecinco) l'11 gennaio 2021 e dopo pochi mesi arrivò nel palinsesto estivo di Canale 5.