Pierpaolo Pretelli nel mirino di Mara Venier. Nel pomeriggio del 13 marzo, l'ex protagonista del GF Vip e Tale e Quale Show è stato ospite in studio a Verissimo, il talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin, e ha lanciato una stoccata nei confronti della Rai e in particolar modo di Mara Venier.

L'ex velino di Striscia la notizia, dopo Tale e Quale era stato accolto nel cast di Domenica In da Mara Venier anche se, alla fine, non ha mai avuto grande spazio. E, ospite a Verissimo, Pierpolo ha lanciato una frecciatina lasciando intendere che in casa Rai ci fosse "aria non fresca" rispetto a Mediaset.

Il ritorno in tv di Pierpaolo Pretelli

Nel dettaglio, in questi ultimi mesi, Pierpaolo Pretelli è stato uno dei volti del cast di Domenica In, il contenitore del pomeriggio festivo di Rai 1 condotto da Mara Venier.

La presentatrice veneta, dopo averlo visto all'azione nello show di prime time condotto da Carlo Conti, ha voluto Pierpaolo nel suo show domenicale.

Un'esperienza che, tuttavia, non ha permesso a Pierpaolo di emergere fino in fondo, dato che le sue partecipazioni a Domenica In non hanno mai lasciato il segno fino in fondo.

Verissimo, Pierpaolo scatena il caos

E così, da un po' di settimane Pretelli non ha più partecipato a Domenica In, ma senza far chiarezza sui motivi di questo addio.

Nel pomeriggio del 13 marzo, invece, è riapparso in tv a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin che sfida proprio la Domenica In targata Rai.

Nel corso dell'intervista, Pierpaolo ha lanciato una frecciatina al vetriolo nei confronti della Rai e anche di Mara Venier.

La frecciatina di Pretelli alla Rai e Mara Venier

"Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest'aria fresca. Perché sai, un po' lì, ho fatto un'azione da botulino. Ho ringiovanito un po'".

Dichiarazioni che non sono passate inosservate quelle di Pierpaolo, dato che in questo modo ha lasciato intendere quasi che in Rai ci sia "puzza di muffa" mentre a Mediaset si respiri aria fresca e giovane.

E così, sui social, in tanti si sono scagliati contro l'ex protagonista del GF Vip, tacciandolo di essere poco grato nei confronti dei conduttori Rai che gli hanno dato una chance in tv in questi mesi.

Dopo l'intervista di Pierpaolo Pretelli, Mara Venier sbotta sui social

Immediata anche la reazione di Mara Venier che, subito dopo la puntata di Domenica In, non ha perso occasione per sbottare contro Pierpaolo.

La conduttrice ha condiviso una foto del fidanzato di Giulia Salemi, con le dichiarazioni rilasciate a Verissimo e ha aggiunto la didascalia: "Porello", con tante faccine sorridenti.

E poi ancora, ha condiviso un tweet di un fan social che sosteneva il fatto che Pierpaolo dovrebbe avere un po' di rispetto in più per Mara Venier.