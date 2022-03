Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera bavarese creata da Bea Schmidt raccontano che Ariane, dopo aver perso la testa per Robert, tenterà dapprima di far rinchiudere Cornelia in un ospedale psichiatrico e, successivamente, le farà credere di essere consanguinea del giovane albergatore. Il figlio di Werner e Kalenberg, intanto, decideranno di sposarsi ma le nozze verranno bloccate dall'intervento della polizia, la quale arresterà la dark lady con l'accusa di tentato omicidio.

Robert e Cornelia, inoltre, torneranno a formare una coppia, mentre Ariane offrirà all'ex fidanzato le sue quote del lussuoso hotel in cambio del suo amore. Cornelia, infine, penserà di investire Ariane ma si fermerà giusto in tempo e, sentendosi esasperata dalla presenza della donna sotto il suo stesso tetto, deciderà di andarsene da Bichlheim.

Ariane perderà la testa per Robert

Le trame tedesche di Sturm der Liebe rivelano che Ariane s'innamorerà perdutamente di Robert mentre l'albergatore starà portando avanti una relazione amorosa con Cornelia.

Kalenberg, allora, metterà in atto uno dei suoi diabolici piani per ottenere ciò che vuole, in questo caso l'amore del figlio di Werner.

A tal proposito, la dark lady tenterà di far rinchiudere Holle in un'ospedale psichiatrico per togliersela di torno ma il tentativo non sortirà l'effetto sperato.

Determinata a far breccia nel cuore di Robert, Ariane rincarerà la dose facendo credere allo stesso albergatore e a Cornelia della possibilità di essere consanguinei.

Essendoci anche una piccola probabilità di essere fratelli, Cornelia e Robert decideranno di troncare la loro storia sentimentale, così Ariane riuscirà a sedurre il giovane albergatore.

Cornelia andrà via da Bichlheim perché esasperata da Ariane

Dopo aver scoperto che Holle e Saalfeld si erano baciati a sua insaputa, Ariane affronterà la madre di Benni intimandole di stare lontano dal suo fidanzato.

Durante tale dialogo, le due donne avranno una piccola colluttazione e Ariane cadrà dalle scale. A quel punto, la diabolica Kalenberg farà credere a Holle di essere incinta di Robert e, quindi, quella caduta avrebbe potuto causarle un aborto.

Entusiasta all'idea di diventare padre, Saalfeld jr chiederà la mano di Ariane e la donna accetterà di buon grado. Il fatidico "si", però, i due non arriveranno a scambiarselo, in quanto la polizia interromperà la cerimonia nuziale per arrestare Kalenberg con l'accusa di omicidio.

Avendo perso ogni fiducia in Ariane, Robert deciderà di tornare assieme a Cornelia, ma la dark lady farà il suo ritorno nell'hotel a cinque stelle pochi giorno dopo l'arresto a causa di prove insufficienti.

La presenza di Kalenberg, da quel momento, starà sempre più stretta alla madre di Benni, tanto che la donna dapprima le spruzzerà dello spray al peperoncino negli occhi e, successivamente, penserà anche di investirla, malgrado si fermerà prima di compiere l'insano gesto.

Esasperata dall'ingombrante Ariane, Cornelia dirà a Robert di non poter vivere più sotto lo stesso tetto della dark lady e di aver deciso di andarsene da Bichlheim.