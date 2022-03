Domenica 13 marzo, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Come ogni settimana, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto i "vipponi" eliminati dal Grande Fratello Vip. Questa settimana, è stato il turno di Miriana Trevisan. L'ex gieffina ha raccontato la sua verità sull'addio con Biagio D'Anelli.

La versione della showgirl

A Silvia Toffanin, Miriana Trevisan ha precisato che questa è l'ultima volta in cui rilascia dichiarazioni su Biagio D'Anelli. La diretta interessata ha spiegato che tra loro è tutto finito: "Per me questa storia finisce qui".

Incalzata dalla conduttrice di Verissimo, Trevisan ha rivelato i motivi che l'hanno portata a chiudere con l'ex coinquilino: "Non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio". Poi, l'ex gieffina ha rincarato la dose su D'Anelli: "Un voltafaccia". L'ex ragazza di Non è la Rai ha rivelato che dopo avere trascorso sei mesi all'interno della casa di Cinecittà, la sua priorità era la famiglia. Il fatto di avere sentito Biagio raccontare cose non vedere a Mattino 5, ha molto ferito Miriana: "Mi sento tradita".

Che cos'è successo tra i due dopo il GFVip

All'initerno della casa di Cinecittà, Biagio e Miriana sembravano essere molto legati. Addirittura, la coppia si era dichiarata amore. Terminata l'esperienza della showgirl al GFVip, però, tra i due qualcosa è cambiato.

L'ex gieffina ha spiegato che Biagio nella casa le aveva detto di essersi ricreduto su di lei. Nel momento in cui Trevisan è stata eliminata dal Reality Show, però, ha sentito un certo distacco: "Finita la trasmissione, lui non c'era ma si trovava nel container". La diretta interessata ha confidato di avere percepito una certa freddezza in D'Anelli, anche quando è entrato nella casa per farle una sorpresa: "Ho capito che c'era qualcosa che non andava".

A Silvia Toffanin, Miriana ha rivelato di non essersi pentita dei momenti belli trascorsi con Biagio nella casa di Cinecittà: "Mi divertivo e mi sono lasciata andare". Sulla base di quanto dichiarato Trevisan ha ribadito che non aveva voluto dare peso agli avvertimenti: "Era un'attrazione mentale e non fisica".

La replica stizzita di D'Anelli

Dopo avere seguito l'intervista di Miriana Trevisan a Verissimo, Biagio D'Anelli ha replicato stizzito. Su Instagram, l'opinionista ha fatto notare che l'ospitata della showgirl è stata registrata giovedì mattina. Durante la diretta del GFVip - giovedì sera - Trevisan ha detto di provare un sentimento ma nel frattempo lo aveva lasciato senza comunicarglielo.

Infine, il diretto interessato ha sbottato con Miriana: "I soldi del Monopoli sono più veri". Biagio D'Anelli si è detto schifato e senza parole per l'atteggiamento dell'ex gieffina.