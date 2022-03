Venerdì 11 marzo, su Canale 5, Federica Panicucci a Mattino 5 ha commentato la semifinale del GFVip in onda giovedì 10 marzo. Tra i vari argomenti trattati, c'è stato il blocco dedicato a Soleil Sorge: l'ex gieffina ha avuto un confronto con i suoi ex coinquilini ancora "reclusi" nella casa. Secondo Patrizia Groppelli - ospite in studio - la influencer italo-americana non è stata sé stessa.

L'accaduto

Signorini aveva annunciato un confronto-scontro tra Soleil e i suoi ex compagni d'avventura ancora "reclusi" nella casa di Cinecittà. Al momento dell'incontro, però, la 27enne è apparsa molto pacata e quasi commossa.

Sorge ha speso parole di stima nei confronti di Jessica e Lulù Selassié e Manila Nazzaro. Inoltre, si è complimentata per il loro percorso. Tra i vari appunti fatti dall'ex gieffina, c'è stato un invito ad incontrarsi lontano dal Reality Show.

Nonostante il conduttore abbia invitato l'ex concorrente a togliersi tutti i sassolini dalla scarpa, Soleil ha spiegato di non essere più interessata alle "battaglie". Sulla base di quanto dichiarato, l'ex gieffina ha rivelato che dopo avere assaporato la "vita reale", ha compreso che il GFVip è solo una "bolla".

La stoccata di Groppelli

Il cambio atteggiamento di Soleil Sorge non è passato inosservato ai telespettatori. Nel salotto di Mattino 5, Patrizia Groppelli ha sparato a zero sull'ex gieffina.

Secondo l'opinionista, la 27enne non sarebbe stata sé stessa: "Ha fatto un Grande Fratello Vip grandioso". La diretta interessata ha fatto notare che Soleil ha creato moltissime dinamiche in questi sei mesi.

Al tempo stesso, però, Groppelli non ha gradito il cambio atteggiamento di Sorge: "Finire in questa maniera... Mi è scaduta come lo yogurt".

Il commento dei presenti in studio

La stessa Federica Panicucci si è detta spiazzata per il modo di fare di Soleil durante il confronto. La conduttrice, senza esprimere un giudizio personale, si è limitata a riportare quanto letto sul web: "In tanti hanno visto Soleil un po' troppo pacata, non è credibile..."

Raffaello Tonon ha ironizzato sull'atteggiamento di Sorge: "Ha lasciato il suo spirito a casa...

Adesso è diventata Saybaba". Ovviamente, tutti gli ospiti hanno riso alla frecciatina del nobile. Secondo Maria Monsé, l'ex coinquilina del GFVip ha deciso di porsi in una maniera diversa per un motivo ben preciso: "Sta volando alto..." La diretta interessata ha fatto notare che Soleil, dopo l'eliminazione, potrebbe essere ingaggiata in un altro programma televisivo - si parla di un posto in giuria a La Pupa e il Secchione Show - e quindi vuole mostrare un lato di sé superiore. Al contrario di chi è ancora "recluso" nella casa più spiata d'Italia, la 27enne italo-americana avrebbe altre cose più importanti a cui pensare.