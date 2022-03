Continua su Rai 1 l'appuntamento in prima serata della Serie TV italiana "Noi". Le prime due puntate hanno avuto un discreto riscontro sul piano Auditel, con una media di oltre 3 milioni e mezzo spettatori e uno share del 17%.

In base alle trame dei due episodi in onda il 20 marzo, Pietro non sarà d'accordo al fatto che Rebecca torni a cantare, nonostante sia uno dei più grandi sogni della donna. Inoltre Cate si prenderà una pausa di riflessione da Teo, mentre Claudio e Chiara si scambieranno un bacio passionale.

Trame 'Noi': i dissapori della famiglia Peirò raggiungono il culmine

Domenica 20 marzo andrà in onda su Rai 1 la terza puntata della fiction tv italiana "Noi".

In base alle trame del quinto episodio (ossia il primo della serata) dal titolo "Fratelli", siamo nel passato e Pietro e Rebecca dovranno gestire i tre figli ormai diventati adolescenti. Claudio e Daniele litigheranno sempre. Cate invece avrà i soliti problemi di peso, che le renderà difficile rapportarsi con gli altri bambini della sua età. Intanto Rebecca avrà modo di fare un provino, per poter tornare a svolgere il lavoro di cantante da lei tanto ambito. Pietro però non sarà per nulla entusiasta. Tutti i dissapori della famiglia Peirò raggiungeranno il culmine in occasione di una partita di calcio.

Nel frattempo il racconto andrà avanti nel presente e Claudio avrà più di qualche problema nell'interpretare al meglio la parte che gli è stata assegnata dal regista. Sara Chiara a dargli il suo supporto e il rapporto si farà sempre più intenso, tanto che i due si scambieranno un bacio appassionato. In tutto questo sia per Cate che per Teo arriverà il momento di pesarsi.

L'uomo sarà soddisfatto per il risultato raggiunto, mentre la donna sarà delusa e questo sarà motivo di scontro per la coppia. Tra le altre cose Daniele e Claudio si confronteranno duramente e verranno fuori tante notizie appartenenti al passato.

Anticipazioni sesto episodio: la famiglia Peirò passa il natale del 1993 in una baita

Secondo le anticipazioni televisive del sesto episodio (il secondo della serata) dal titolo "Buon Natale", il tutto si sposta nel 1993 e la famiglia Peirò sarà in partenza per festeggiare il Natale con i genitori di Rebecca, anche se Pietro è stato sempre contrario a questa cosa e più propenso a creare una tradizione tutta loro. Un imprevisto problema all'automobile li costringerà a passare la notte in una baita. Quello che in apparenza sembrava essere un Natale da dimenticare, si rivelerà invece uno dei più bei momenti trascorsi insieme.

Nel frattempo la trama proseguirà nel presente e si celebrerà anche in questo caso il Natale, ma a casa di Daniele.

Per la cena del 24 dicembre saranno presenti anche Mimmo e Chiara, la ragazza con cui Claudio ha stretto un rapporto speciale. Non ci sarà Teo, in quanto Cate ha optato per prendersi una pausa di riflessione. Infine Daniele tornerà da casa di Mimmo con una missiva, al cui interno è scritto un segreto molto triste.