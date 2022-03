Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica Una vita, che viene trasmessa ogni giorno, anche la domenica, con orario di inizio fissato solitamente alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda dal 21 al 26 marzo, Anabel apprenderà da Aurelio che il padre Marcos è coinvolto nell'omicidio di Carlos Armijo e vorrà andare da casa sua, ma il padre le imporrà di stare chiusa in casa. Inoltre Indalecia e Benigna lasceranno Acacias dopo avere scoperto che Jacinto è fedele a Marcelina, mentre Ignacio sperpererà i soldi dategli dalla zia Bellita.

Natalia dice ad Anabel che il padre è coinvolto nella morte di Carlos Armijo

Nelle puntate di Una Vita che saranno mandate in onda dal 21 al 26 marzo, Anabel chiarirà ad Aurelio che loro due non potranno mai stare insieme, in quanto è coinvolto nella morte di Carlos Armijo. Natalia allora le rivelerà che pure il padre è complice del delitto. Intanto Soledad sarà ormai certa che Anabel è a conoscenza della sua storia con Marcos e ne discuterà con quest'ultimo. Inoltre Bellita parlerà con Fabiana, per avere dei suggerimenti su quali canzoni poter mettere nella sua raccolta. Rosina invece svelerà a Liberto che non è stato Armando a inviare la lettera d'amore a Susana, ma è frutto di una sua idea per alleviare le sofferenze della donna.

Bellita aiuta Ignacio

Secondo le anticipazioni televisive fino al 26 marzo, Anabel si confronterà con Aurelio e quest'ultimo le confermerà che suo padre e Don Salustiano sono i mandanti esecutori dell'uccisione di Carlos. La ragazza furente chiederà immediate spiegazioni a Marcos e in seguito al loro litigio si preparerà per andare via di casa.

Bacigalupe, però, la fermerà e le imporrà di non uscire. Intanto Felipe tornerà in paese e sarà accolto con gioia da tutti. La prima persona con cui si vedrà sarà Genoveva. Inoltre Miguel sarà preoccupato per il mancato ritorno del nonno, ma Sabina lo rassicurerà.

Nel frattempo Bellita aiuterà il nipote Ignacio, il quale le aveva detto di avere bisogno di denaro per mantenersi all'università.

In tutto questo Indalecia proseguirà a corteggiare Jacinto, ma l'uomo le dirà espressamente di amare Marcelina e che non la tradirà mai. Tra le altre cose Marcos proverà a scoprire qualcosa in merito alla morte di Felicia e la domenica gli farà presente che quando lui era fuori città, Natalia Quesada ha incontrato spesse volte la moglie.

Soledad dice ad Alodia che ha uno spasimante di nome Fausto

In base agli spoiler della prossima settimana, Anabel contravverrà a quanto detto dal padre e uscirà di casa, con Soledad che temerà di essere coinvolta. Intanto Alodia chiederà alla domestica notizie riguardanti il suo spasimante e lei risponderà dicendo che si chiama Fausto. In realtà quest'uomo esiste veramente, ma le ha mandato messaggi tutt'altro che amorevoli.

Nel frattempo Indalecia e Benigna dopo aver appreso della fedeltà di Jacinto nei confronti di Marcelina lasceranno la città. Infine Lolita dirà a Ramon che nell'ultimo periodo ha trascurato Carmen e che dovrà immediatamente rimediare, mentre Ignacio spenderà i soldi non per studiare all'università, ma per divertimento.