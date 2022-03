Avvincenti sorprese accadranno nel corso della terza puntata di Noi, la popolare fiction con protagonista l'attore Lino Guanciale, che ha collezionato un discreto successo di ascolti sulla rete ammiraglia Rai. Gli spoiler dei due nuovi episodi che saranno in programma il 20 marzo sui teleschermi di Rai 1 raccontano che Chiara aiuterà Claudio Peirò ad affrontare il suo blocco di salire sul palco.

Anticipazioni Noi - La serie, puntata 20 marzo: Chiara aiuta Claudio per fare una buona performance

Le anticipazioni di Noi - La serie riguardanti la terza puntata che i telespettatori avranno modo di seguire domenica 20 marzo dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi italiani annunciano inediti colpi di scena.

Nel primo episodio della serata dal titolo "Fratelli", Pietro e Rebecca dovranno crescere i loro tre figli, ormai diventati degli adolescenti. Per questo motivo, i due coniugi cercheranno di starli vicino e incoraggiarli nelle loro scelte.

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su Claudio (Dario Aita), che ritroveremo nel presente ad affrontare alcune difficoltà a calarsi nella parte, che gli è stata affidata. Un blocco, che gli impedirà di fare una buona performance. Chiara, a questo punto, capirà che il giovane Peirò ha bisogno di aiuto, tanto da decidere di intervenire. Alla fine, la ragazza aiuterà il fratello di Caterina a tirare fuori i suoi scheletri nell'armadio e fare un ottima figura sul palco.

Rebecca e Pietro in disaccordo sul dove trascorrere le festività natalizie

Nel secondo episodio dal titolo "Buon Natale" della terza puntata di Noi, la famiglia Peirò si accingerà a festeggiare le festività natalizie. A tal proposito, Rebecca (Aurora Ruffino) vorrebbe trascorrerle insieme alla sua famiglia in montagna. Pietro (Lino Guanciale), invece, non apparirà per niente entusiasta dall'idea della moglie.

Il capofamiglia, infatti, preferirà passare le vacanze in casa, seguendo le tradizioni famigliari. Ma ecco che il padre di Claudio accetterà di accompagnare la famiglia in montagna con l'auto. Sarà in questo frangente che un guasto improvviso al mezzo costringerà i Peirò a trovare riparo in una baita.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente trasmessa il 13 marzo, Claudio e Daniele hanno dimostrato di non andare d'accordo mentre loro sorella Caterina ha mostrato problemi con l'ago della bilancia. Nel presente, quest'ultima ha capito che Teo nasconde molto dolore nonostante appaia sempre felice.

La fiction con l'attrice Aurora Ruffino è in onda ogni domenica in prime time sui teleschermi di Rai 1 oppure in diretta streaming o in modalità on-demand sulla piattaforma "Rai Play".