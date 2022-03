Un'uscita sopra le righe ha provocato l'indignazione dei telespettatori e costretto Mara Venier ad intervenire per dissociarsi da quando affermato da Amanda Lear: la poliedrica artista è stata ospite della puntata del 13 marzo di Domenica In e durante l'intervista non sono mancate taglienti battutine. A un certo punto la cantante ha espresso il suo giudizio sul film che ripercorre la vita di Salvador Dalì e, in particolare, sull'attrice scelta per interpretare il suo ruolo. "Hanno preso una modella australiana alta e bionda. Ho visto una sua foto, sembrava un migno..a ucraina".

Affermazione sulla quale è poi intervenuta la conduttrice televisiva che, inizialmente, non aveva inteso quanto detto da Amanda Lear che ha aggiustato il tiro: "Sembra una James Bond girl".

Amanda Lear critica l'attrice che ha interpretato il suo ruolo nel film su Dalì con una battuta infelice

Successivamente Mara Venier ha precisato che non si era resa conto di quanto affermato dall'ospite: "Se avessi capito subito quello che aveva detta avrei preso subito le distanze. É stata una battuta infelice che non ho sentito. Preferisco chiuderla qua".

Nel frattempo l'artista francese si è scusata per l'uscita fuori luogo attraverso un post pubblicato su Instagram: "Ho scherzato e forse involontariamente ho offeso qualche donna".

Amanda Lear nel corso della puntata del 13 marzo di Domenica In si è soffermata su alcuni episodi del passato e della sua carriera.

Non poteva mancare un passaggio su Salvador Dalì, il grande pittore al quale era legata sentimentalmente. In particolare Amanda Lear si è soffermata sul film, con Ben Kingsley, realizzato per raccontare la vita dell'artista e, nel manifestare le sue perplessità sull'attrice scelta per interpretare il suo ruolo, si è lasciata andare a una battuta infelice.

"Hanno preso una modella australiana ma non mi piace. Sembra un migno...a ucraina".

L'artista francese si scusa: 'Impulsiva ma mai offensiva'

L'affermazione di Amanda Lear ha fatto il giro del web, provocando indignazione e sconcerto visto il delicato momento che sta vivendo la popolazione ucraina. Inizialmente Mara Venier non aveva compreso l'uscita dell'artista francese.

Successivamente la conduttrice televisiva è intervenuta per fare chiarezza e dissociarsi dalla cantante.

"Inutile fare polemiche, se avessi capito subito quello che stava dicendo avrei preso subito le distanze. Fare battute rientra nella sua personalità ma questa è stata infelicissima".

Subito dopo anche Amanda Lear si è scusata per l'esternazione con un post condiviso su Instagram. "Grande risate a Domenica In con l'amica Mara, ho scherzato e forse involontariamente offeso qualche donna. Scusate le mie battute che sono impulsive ma mai offensive".