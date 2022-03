Nuovo spazio dedicato alle novità su Noi, la nuova fiction della rete ammiraglia Rai con protagonisti gli attori Lino Guanciale e Aurora Ruffino. La trama della seconda puntata che sarà visibile domenica 13 marzo in prima serata su Rai 1 rivela che Rebecca Peirò dimostrerà di non voler rinunciare al suo sogno di cantante per formare una famiglia insieme al compagno Pietro.

Anticipazioni Noi, puntata 13 marzo: Claudio e Daniele non vanno d'accordo

Le anticipazioni di Noi riguardanti la seconda puntata che i telespettatori avranno modo di vedere domenica 13 marzo dalle ore 21:20 in prima visione assoluta annunciano sorprese a non finire.

Nel primo episodio della serata dal titolo Il fiume si assisterà a un salto temporale dove ritroveremo i Peirò a distanza di qualche anno. Qui i bambini Claudio e Daniele dimostreranno di non andare d'accordo l'uno con l'altro mentre per Caterina ci saranno problemi con l'ago della bilancia. A tal proposito, la storia tra quest'ultima e Teo sembrerà procedere a vele spiegate dopo essersi conosciuti all'interno di un'associazione per mangiatori compulsivi. Tuttavia, la figlia di Rebecca capirà che il ragazzo nasconde alcuni scheletri nell'armadio, che gli provocano tanta sofferenza.

Rebecca non ha intenzione di rinunciare al suo sogno

Nel secondo episodio della seconda puntata di Noi dal titolo Campioni del mondo, la famiglia Peirò sarà catapultata alla sera dei mondiali del 1982.

Rebecca sarà attesa a esibirsi in un locale mentre la storia d'amore con Pietro attraverserà alcune turbolenze. In dettaglio, la protagonista farà presente al compagno di non volere dei bambini. Una decisione, che ovviamente rattristerà moltissimo Peirò. Rebecca, infatti, non avrà intenzione di rinunciare al suo sogno nel cassetto per formare una famiglia.

La narrazione, a questo punto, tornerà nel presente quando tutti attenderanno di vedere la Nazionale scendere in campo. Caterina sprofonderà nel suo disagio, tanto da pretendere di vedere la partita di pallone da sola invece che in compagnia di Teo. Un incontro, che porterà gli Azzurri guidati da Marcello Lippi sul tetto del mondo.

Riassunto puntata precedente

Nella prima puntata della fiction trasmessa il 6 marzo, Rebecca ha partorito tre gemelli proprio nel giorno del compleanno di Pietro. Alla gioia si è aggiunto molto dolore visto che un gemello non è sopravvissuto al parto drammatico. Per questo motivo, la coppia ha dovuto fare i conti con la difficile gestione dei due gemelli sopravvissuti e di uno adottato.

Le vicende della famiglia Peirò sono in onda ogni domenica in prima visione sui teleschermi di Rai 1 mentre in diretta streaming sulla piattaforma "Rai Play".