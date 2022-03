Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio su Elisabetta Gregoraci a distanza di un anno ormai dalla fine del Grande Fratello Vip. L'ex velino di "Striscia la notizia" all'interno della casa di Cinecittà aveva stretto un legame molto forte con l'ex moglie di Flavio Briatore. Le cose tra i due, però, non sono andate nel migliore dei modi e, dopo l'uscita di scena di Elisabetta, ecco che Pierpaolo scelse di voltare pagina al fianco di Giulia Salemi.

A distanza di un anno da quella amicizia speciale, Pierpaolo ne è tornato a parlare e ha ammesso come stanno oggi le cose sia con Elisabetta ma anche con la sua fidanzata Giulia Salemi.

Cosa è successo tra Pierpaolo ed Elisabetta dopo il GF Vip?

Nel dettaglio, all'interno della casa del GF Vip, il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo aveva fatto sognare gli spettatori, molti dei quali avevano sperato in un lieto fine per i due giovani concorrenti del reality show. Peccato, però, che alla fine le cose siano andate diversamente dato che Elisabetta non ha mai voluto sbilanciarsi più di tanto nei confronti dell'ex velino di Striscia la notizia che, alla fine, ha trovato l'amore con la bella Giulia Salemi.

Ebbene, a distanza di un anno dalla fine di quel Grande Fratello Vip, ecco che Pierpaolo è tornato a parlare di questo rapporto che era nato sotto i riflettori della casa di Cinecittà e ha svelato come stanno ad oggi le cose.

La verità di Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: ecco come stanno le cose

Il fidanzato di Giulia Salemi, senza troppi mezzi termini, ha ammesso che dopo la fine del reality show di Canale 5, non ha più avuto modo di risentire Elisabetta Gregoraci. "Non l'ho più sentita, non c'è motivo per farlo", ha dichiarato Pierpaolo in una recente intervista rompendo così il silenzio sulla showgirl calabrese e spiegando, una volta per tutte, come stanno le cose tra di loro.

Insomma Elisabetta e Pierpaolo non hanno avuto più modo di sentirsi e vedersi dopo aver convissuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi conquista Pierpaolo e lui sogna le nozze

Pierpaolo sembra aver definitivamente dimenticato la showgirl, malgrado l'infatuazione che aveva per lei, ormai è concentrato solo sulla sua love story con Giulia Salemi.

A tal proposito, tra i due tutto procede nel migliore dei modi e Pierpaolo non ha nascosto di sognare le nozze, augurandosi che ciò possa accadere presto.

"Andremo alle nozze di un nostro amico, e cercheremo di prendere al volo il bouquet della sposa", ha ammesso Pierpaolo confermando di fatto la sua volontà di voler convolare a nozze al più presto con la sua amata Giulia Salemi, sempre più lanciata nel mondo della tv.