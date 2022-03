Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, previste dal 21 al 25 marzo 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese per i vari protagonisti.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Beatrice, che si ritroverà a vivere un momento di grande intimità con Dante Romagnoli.

Flora, invece, deciderà di uscire allo scoperto e di mettere in chiaro i suoi sentimenti per il commendatore Umberto Guarnieri, che sembra averle rapito il cuore.

Stefania ancora in forte crisi: anticipazioni Il Paradiso 6 al 25 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 25 marzo 2022 rivelano che per Stefania proseguirà il momento di forte crisi.

La Venere, dopo aver scoperto l'amara verità sul conto di sua mamma Gloria, non riuscirà a riprendere in mano le redini del rapporto con la donna, ma neppure con suo padre Ezio.

Insomma, Stefania vivrà un momento di profonda crisi personale, dato che si sentirà tradita e ingannata proprio dalle persone che l'hanno messa al mondo.

Gemma e Veronica, in questa difficile situazione, proveranno in tutti i modi ad aiutarla e farla ragionare, anche se Stefania andrà dritta per la sua strada.

Beatrice cede a Dante: i due in intimità insieme

Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che dopo un momento di "gelo", Beatrice riprenderà in mano le redini del suo rapporto con Dante Romagnoli e i due si ritroveranno a vivere un momento di grande intimità.

La cognata di Vittorio, infatti, accetterà l'ennesimo invito che le verrà fatto dall'astuto Romagnoli, che ormai sembra aver capito che anche dall'altra parte c'è del tenero nei suoi confronti.

Proprio in questi nuovi episodi della soap opera, trasmessa nella fascia pomeridiana di Rai 1, tra Dante e Beatrice scatterà un bacio molto appassionato.

La donna, quindi, si ritroverà tra le braccia del peggior nemico di suo cognato, nonché zio dei suoi nipoti. Quale potrebbe essere la reazione di Vittorio nel momento in cui verrà a conoscenza di questa situazione?

La risposta nel corso delle prossime puntate.

Flora si dichiara a Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 marzo

Spazio anche alle vicende di Flora Ravasi. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 marzo, rivelano che la giovane stilista apparirà sempre più smarrita, complice il ritorno di Adelaide che ha messo in crisi il suo rapporto con Umberto.

Il commendatore infatti, nonostante la notte di passione con Flora, ha scelto di mettere da parte ciò che c'è stato tra di loro, per evitare di scatenare l'ira della contessa.

Flora però, in queste nuove puntate della sesta stagione di fine marzo, deciderà di uscire allo scoperto. La stilista del Paradiso prenderà "forza e coraggio" e confesserà a Umberto di essere innamorata di lui.

Occhi puntati anche sul legame tra Marcello e Ludovica. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera di Rai 1 rivelano che il barista comincerà a essere geloso del rapporto speciale che sembra essersi creato tra la sua fidanzata e Ferdinando.

Marcello geloso di Ludovica: trame Il Paradiso 6 al 25 marzo

L'alchimia tra i due non è passata inosservata neppure all'interno del Circolo, al punto che cominceranno a circolare delle voci poco carine, che finiranno per mettere ancora di più in crisi Marcello.

Sta di fatto che, per uscire da questa situazione di grande imbarazzo e per mettere a tacere queste voci, Ludovica tornerà a farsi vedere in compagnia di Marcello e in questo modo confermerà pubblicamente che il suo legame con il fidanzato non è affatto in crisi e che non sta subendo alcun tipo di scossone dovuto alla presenza di Ferdinando.

Basterà questa reazione di Ludovica a tranquillizzare Marcello oppure, in fondo, la giovane Brancia è veramente attratta dal ricco e potente Torrebruna? La risposta nel corso delle prossime puntate della sesta stagione de il Paradiso, che ormai sta per volgere al termine.