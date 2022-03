Domenica 13 marzo, nel salotto di Verissimo è arrivato Pierpaolo Pretelli. Il 31enne ha confidato a Silvia Toffanin di essere felice per essere tornato a “casa sua”. A tal proposito il diretto interessato ha sostenuto che in Rai abbia ringiovanito l'ambiente.

Le parole di Pierpaolo

Dopo il GFVip, Pierpaolo Pretelli ha avuto la possibilità di lavorare in Rai: prima ha partecipato a Tale e Quale Show, poi è stato chiamato da Mara Venier per occupare uno spazio tutto suo. Pochi mesi dopo, però, il feeling tra Pretelli e la rete ammiraglia si è interrotto.

Secondo Dagospia, il 31enne sarebbe stato allontanato per il calo di ascolti nei suoi interventi a Domenica In e per la prestazione opaca nello speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo.

Nel salotto di Verissimo, Pierpaolo si è detto felice per essere tornato a Cologno Monzese: “Ho realizzato di essere qui con quest’aria fresca”. Il diretto interessato si è detto felice per essere tornato su Canale 5. Poi, Pretelli ha menzionato il periodo trascorso in Rai: “Sai lì ho fatto un po’ l’azione del botulino, ho ringiovanito un po’”. Infine, il modello ha concluso con un elogio all'azienda di Cologno Monzese: “Tornare a Mediaset e trovare aria fresca, è bello”.

La replica di Mara Venier

La presunta frecciatina di Pierpaolo Pretelli alla rete ammiraglia, non è passata inosservata a Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, su Instagram, ha pubblicato alcune stories contro l'ex gieffino. Nella prima la conduttrice veneta ha commentato le affermazioni di Pretelli: “Porello”. In una seconda stories, Mara Venier ha scelto di condividere il tweet di un utente, in cui viene chiesto più rispetto per la "zia Mara" visto che ha offerto un'importante chance lavorativa.

Insomma, da quello che è emerso Mara Venier non avrebbe gradito le esternazioni di Pierpaolo Pretelli.

Il chiarimento

Dopo essere finito al centro di un polverone mediatico, Pierpaolo Pretelli ha fatto chiarezza sulla frase pronunciata a Verissimo. Il diretto interessato ha spiegato che non era sua intenzione offendere nessuno.

Il 31enne ha sostenuto che chiunque abbia imparato a conoscerlo ha sempre captato la sua ironia nel dire le cose. A tal proposito Pierpaolo ha elogiato e ringraziato la Rai per l'importante opportunità di lavoro ricevuta. In ogni caso, l'ex gieffino ha chiesto scusa nel caso la sua frase fosse stata recepita in modo negativo. Infine, Pretelli ha ribadito di essere grato a Mara Venier e Carlo Conti per l'esperienza in Rai.

Su Instagram, c'è stato anche un chiarimento tra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, dopo avere letto le dichiarazioni del 31enne ha cercato di rassicurarlo: "Tranquillo Pierpaolo tutto chiaro, ci vediamo presto".