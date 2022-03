Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 28 marzo al 1° aprile, Silvia si renderà conto che qualcuno ha rubato al Vulcano e informerà, dell'evento, suo cugino Guido. Il comandante Del Bue e la moglie Mariella inizieranno, quindi, un'indagine personale, dagli esiti del tutto imprevedibili. Nel frattempo, Michele Saviani farà ritorno a Napoli, l'uomo però dovrà fare i conti con una terribile delusione.

Bianca compirà un nuovo step della sua challenge solo che questa volta l'obiettivo prefissato sarà il suo edificio scolastico.

Un posto al sole anticipazioni dal 28 marzo al 1° aprile: Guido e Mariella sospettano che Cotugno sia un ladro

Nei prossimi episodi di Upas, ci sarà spazio anche per una storyline dai toni decisamente più leggeri. Tutto avrà inizio quando Silvia (Luisa Amatucci), dopo aver scoperto di essere stata derubata, deciderà di parlarne con Guido (Germano Bellavia). Non risulta chiaro se la proprietaria del Vulcano si riferisca solo al furto perpetrato dalla piccola Bianca o se ci sia dell'altro, ma sta di fatto che il comandante Del Bue deciderà di andare a fondo in questa vicenda. L'uomo non sarà solo però, nell'indagine, perché si farà aiutare anche da sua moglie Mariella (Antonella Prisco). Per qualche motivo, che non viene chiarito, i due si convinceranno del fatto che, ad aver derubato Silvia, possa essere stato il povero Luigino Cotugno (Walter Melchionda) e proveranno, così, a tendergli una trappola per stanarlo.

Ma come andrà a finire?

Un posto al sole trame 28 marzo - 1° aprile: Michele torna a Napoli

Michele (Alberto Rossi) farà ritorno a Napoli, dopo quasi tre mesi di assenza. L'uomo però deciderà di non tornare a Palazzo Palladini ma di alloggiare presso il bed and breakfast di Serena (Miriam Candurro). Le anticipazioni rivelano che il giornalista resterà profondamente deluso alla vista di sua moglie e di Giancarlo (Alessandro Todisco).

Saviani, infatti, si renderà conto del fatto che i due sono più innamorati che mai e che il banchiere ha ormai preso il suo posto al fianco di Silvia.

Un posto al sole, puntate dal 28 marzo al 1° aprile: Bianca imbratta la scuola

Franco (Peppe Zarbo) scoprirà che sua figlia ha imbrattato il muro della scuola con una frase volgare, ma non riuscirà a capire cosa l'abbia spinta a commettere un gesto così assurdo.

L'uomo deciderà quindi di affrontare sua figlia per farsi dire la verità, una volta per tutte. Proprio in quel momento però padre e figlia verranno interrotti dall'arrivo di Angela (Claudia Ruffo). La donna troverà una situazione tesissima alla Terrazza e finirà per litigare aspramente con il marito.