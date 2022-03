Come sta Fedez dopo l'intervento alla quale è stato sottoposto nelle scorse ore? E' questa la domanda che si pongono i tantissimi fan del cantante che, nei giorni scorsi, aveva spiazzato tutti annunciando sui social di aver scoperto di avere un problema di salute serio, che avrebbe dovuto risolvere al più presto.

A fornire dei dettagli su quello che sarebbe accaduto nelle ore post intervento è stato il quotidiano "Il Messaggero", il quale fa sapere che il cantante nel giro delle prossime ore dovrebbe essere sottoposto a un nuovo ciclo di accertamenti.

Il cantante Fedez è stato operato: avrebbe subito un intervento all'addome

Nel dettaglio, ieri mattina gli organi di stampa hanno diffuso la notizia di Fedez in ospedale. Il cantante sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento all'addome, di cui però non si conoscono ulteriori dettagli.

Nella mattinata di mercoledì, a distanza di ore dalla notizia dell'intervento, Chiara Ferragni, la moglie, ha pubblicato un post sui social in cui ha celebrato la piccola Vittoria che, proprio ieri, festeggiava il suo primo anno di vita.

L'influencer ha anche speso delle parole per suo marito, confermando di fatto che in quel momento si trovasse in ospedale e aggiungendo che presto sarebbe ritornato a casa.

Le ultime indiscrezioni su Fedez su come sta dopo l'intervento di ieri

Ma come sta Fedez dopo l'intervento subito? A quanto pare il cantante si troverebbe ancora in osservazione, nel reparto di Via Olgettina.

Al suo fianco in questo momento così delicato ci sarebbe non solo sua moglie Chiara Ferragni ma anche la mamma di Fedez, che gli fa anche da manager.

"Sarà sottoposto a ulteriori accertamenti, che saranno cruciali per stabilire il percorso di cure", fa sapere ancora il quotidiano che ha dato la notizia su come sta il cantante dopo questa operazione.

I fan continuano a fare il tifo per Fedez sui social

Resta da capire quindi come si evolverà la situazione e quale sarà il percorso di cure che dovrà intraprendere il cantante, così come aveva svelato lui stesso sui social nel momento in cui aveva dato l'annuncio della malattia.

Intanto, l'ondata di affetto per il cantante non si interrompe sui social. In moltissimi, infatti, continuano a far sentire tutto il loro affetto e la loro vicinanza a Fedez, per questo momento delicato che sta affrontando.

L'augurio è che il cantante possa rimettersi in forma al più presto e superare questo periodo buio, così da tornare di nuovo dalla sua famiglia, dai suoi bambini e dedicarsi "anima e corpo" alla sua passione, la musica.