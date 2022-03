Mercoledì 23 marzo, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Durante la diretta, Barbara d’Urso ha annunciato il ritiro di Flavia Vento da La Pupa e il Secchione. Come spiegato dalla conduttrice campana, nella notte la “Pupa” ha preparato le valigie per abbandonare il reality show.

La comunicazione di Barbara d’Urso

Nella giornata di martedì 22 marzo, su Italia 1, è stata trasmessa la seconda puntata de La Pupa e il Secchione. Tra le coppie che stavano rischiando di essere eliminate, c’era anche quella formata da Flavia Vento e Aristide Malnati.

Nella puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha spiegato che la notte non è passata nel migliore dei modi per la showgirl romana. I protagonisti del programma avendo perso la sfida Bagno di Cultura sono stati costretti a dormire nello sgabuzzino. La showgirl romana, non riuscendo a dormire, si è spostata in giardino.

Come spiegato dalla conduttrice campana, Flavia Vento nella notte ha chiesto di abbandonare il programma Mediaset: “Ha fatto le valigie”. In collegamento con la villa romana dove si trovano i concorrenti de La Pupa e il Secchione, d’Urso ha fornito ulteriori dettagli sulla decisione di Flavia: “Vorrebbe abbandonare anche questo reality”. Infine, “Carmelita” ha affermato: “Al momento si sarebbe ritirata dopo otto giorni”.

Flavia Vento torna sui social

La conferma dell’abbandono de La Pupa e il Secchione sarebbe arrivata dalla diretta interessata. Flavia Vento, su Twitter, ha postato un suo scatto e ha scritto: “Et voilà”. Il fatto che la “Pupa” sia tornata attiva sui social, significa che ha abbandonato la villa romana. I partecipanti, infatti, non possono utilizzare il proprio smartphone mentre sono in gioco.

In realtà, Flavia Vento voleva abbandonare la villa già 24 ore dopo essere entrata in gioco.

Come spiegato dalla stessa Barbara d’Urso, la showgirl aveva preparato le valigie ma in quel caso era stata prontamente fermata dalla redazione del reality show.

La Pupa e il Secchione: ennesimo reality abbandonato da Vento

La Pupa e il Secchione è solo l’ultimo programma abbandonato da Flavia Vento.

In passato, la showgirl aveva già abbandonato La Fattoria. A seguire, Vento ha lasciato l’Isola dei Famosi per due volte consecutive per ritiro: la seconda volta, si trattava di un’edizione tra “Vecchie Glorie”. Prima di vestire i panni di “Pupa”, la showgirl lo scorso anno ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5 dopo 24 ore dal suo ingresso.

Come rivelato in passato da Flavia Vento, i suoi addii ai reality show arrivano perché sente la mancanza dei suoi cani. In più occasioni la diretta interessata ha ammesso di non fidarsi delle persone a cui vengono lasciati i suoi amici a quattro zampe.