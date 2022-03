Si fanno sempre più interessanti le puntate di Beautiful: le anticipazioni delle puntate italiane di aprile 2022 in onda su Canale 5 si concentrano su Steffy e sul test di paternità al quale presto si sottoporrà. Hope preme affinché si sappia la verità, così che possa organizzare la sua vita e decidere il da farsi. Finn ha deciso di stare accanto a Steffy, dopo aver capito che la notte con Liam è stata solo un errore e che è lui l'uomo che vuole nella sua vita. Certo, non sarà facile affrontare questa situazione, specie quando arriveranno i tanto attesi risultati del test.

A scombinare le carte sarà Thomas, che non rinuncerà a cogliere l'occasione a suo favore per riavere con l'inganno l'amore di Hope.

Anticipazioni italiane di Beautiful aprile 2022

Non manca molto al fatidico momento nel quale Steffy riceverà i risultati del test di paternità. Con lei ci sarà Finn, deciso a stare al suo fianco qualsiasi cosa accada. Hope, invece, non ne vorrà sapere di perdonare Liam, chiusa nel dolore e nella disperazione per aver perso l'amore dell'uomo che ama.

Quando Steffy leggerà i risultati resterà senza fiato: come svelano le anticipazioni di Beautiful, verrà sapere che il bambino che aspetta è di Liam.

La notizia arriverà subito anche a Hope, che reagirà come prevedibile molto male.

Liam proverà a implorare perdono, ma non ci sarà nulla da fare.

La scoperta di Thomas

Nei nuovi episodi italiani di Beautiful, Hope sprofonderà nel dolore e non vorrà più saperne di Liam. Steffy e Finn, invece, proveranno ad accettare la realtà dei fatti, restando uniti con la speranza di superare questo drammatico momento.

Attenzione, perché tutto cambierà.

Thomas, insospettito dal fatto che Vinny abbia alterato i risultati del test, riuscirà ad accedere al suo Pc e, nella cartella di Steffy, troverà ciò che conferma la sua intuizione.

Il giovane Forrester avrà la sicurezza di ciò che è stato capace di fare Vinny parlando direttamente con lui, ma quello che deciderà di fare non sarà meno crudele.

Hope ingannata nelle nuove puntate di Beautiful

Non è la prima volta che Thomas viene a sapere un segreto e lo tiene per sé per arrivare ai suoi obiettivi. Lo farà anche in questa occasione, tacendo a Hope e Steffy, almeno per il momento, la verità sul test di paternità.

Le nuove anticipazioni di Beautiful raccontano infatti che Thomas si mostrerà molto empatico con Hope, invitandola a lottare per la sua famiglia e per riavere Liam. Ovviamente si tratta di una subdola strategia per farla capitolare. Nel frattempo, Finn e Steffy guarderanno al futuro, pronti ad accogliere con tutto il loro amore il bambino che presto sarà con loro, ignari di come stiano davvero le cose.