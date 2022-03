A Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha parlato del futuro televisivo di Soleil Sorge. Come spiegato dal giornalista, l’ex concorrente del GFVip potrebbe avere accettato la proposta di Barbara D’Urso per partecipare a La Pupa e il Secchione Show come giudice.

Soleil avrebbe detto 'sì'

Prima che Soleil Sorge uscisse dal GFVip, Barbara D'Urso aveva confidato che le sarebbe piaciuto vederla nel ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione Show. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, la influencer avrebbe accettato la proposta della conduttrice campana: "Dov'è adesso?

Attualmente si trova nella villa romana dove gireranno il programma di Barbara D'Urso". Dunque, secondo il giornalista, Soleil potrebbe affiancare Antonella Elia e Federico Fashion Style. A detta di Parpiglia, Sorge avrebbe fatto un passo importante visto che si tratta di otto mesi di lavoro continuativi sul piccolo schermo. Il giornalista ha ricordato che la stessa cosa è avvenuta lo scorso anno con Tommaso Zorzi.

Nonostante la versione di Parpiglia, si tratta solo di supposizioni, in quanto il nome di Soleil Sorge non è stato ancora ufficializzato da Barbara d’Urso.

La Pupa e il Secchione Show: cast

La Pupa e il Secchione Show è stato affidato a Barbara D'Urso e comincia martedì 15 marzo su Italia 1.

Nel cast sono confermati: Francesco Chiofalo, Nicolò Scalfi, Paola Caruso, Aristide Malnati, Flavia Vento, Asia Valente, Maria Laura De Vitis (ex di Paolo Brosio), Vera Miales, Mila Suarez (ex di Alex Belli) e Gianmarco Onestini (fratello di Luca ed ex cognato di Soleil Sorge). Nel cast potrebbe esserci anche Lorenzo Orsini.

La giuria invece, è formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e un terzo giudice che potrebbe essere Soleil Sorge.

Sorge ‘isolata’ dopo l’uscita dal GFVip

Dopo essere eliminati dal GFVip, i “vipponi" sono tutti arrivati nello studio per una breve chiacchierata con Signorini. Nel caso di Soleil Sorge, però, le cose sono andate diversamente.

La influencer italo-americana è stata eliminata intorno all’una. Dunque, il presentatore ha preferito intervistare l’ex gieffina nella puntata di giovedì 10 marzo.

Gabriele Parpiglia ha spiegato come mai Sorge è rimasta in silenzio sui social dopo la sua eliminazione: "Che cosa è successo esattamente? Soleil è stata portata via dalla sicurezza ed è rimasta chiusa senza cellulare e senza mezzi di comunicazione per tre giorni". Il motivo? Era stato previsto un confronto-scontro tra l'ex gieffina e i suoi ex compagni d'avventura ancora "reclusi" nella casa di Cinecittà. Per fare in modo che Sorge non venisse influenzata da commenti esterni, è stato deciso di "isolarla".