Lo sceneggiato Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily bavarese rivelano che Rosalie avrà un diverbio con Andrè e dovrà gestire da sola il Café Liebling, così Michael si rimboccherà le maniche e darà una mano alla fidanzata ad occuparsi del locale. Il posto da primario nell'ospedale di Bichlheim è rimasto vacante dopo che il dr. Kamml si è dato alla fuga e la clinica si adopererà per rimpiazzare tale figura.

Michael, infine, desidererà ancora diventare primario ma, a causa della 'quota rosa' promossa dalla campagna elettorale di Rosalie, sarà scelta una donna per ricoprire l'agognato ruolo.

Michael ha sempre sostenuto l'emergente carriera politica di Rosalie

Le trame della soap opera tedesca anticipano che l'inaspettato ingresso in politica di Rosalie non è nato sotto i migliori auspici, in quanto la donna ha dovuto fare i conti con la rivalità di Christoph e coi ricatti di Ariane.

Nonostante lo scetticismo della maggior parte delle persone care, Engel ha sempre potuto contare sul sostegno morale del fidanzato Michael.

Rosalie, nel bel mezzo della campagna elettorale, avrà un diverbio con Andrè e si ritroverà di conseguenza a gestire da sola il bar pasticceria. A venire in soccorso della fidanzata, però, ci penserà il medico che, armatosi di guanti e grembiule, si metterà dietro il bancone del Cafè Liebling.

Il dr. Kamml si è dato alla fuga e l'ospedale sarà alla ricerca di un nuovo primario

Michael è un medico particolarmente apprezzato sia dai pazienti che dai colleghi nella clinica di Bichlheim. A fronte di ciò, il dottore era giunto a un passo dal suo sogno di diventare primario dell'ospedale nel quale vive, salvo poi che tale ruolo era stato assegnato al dr.

Kamml.

Quest'ultimo si era poi rivelato corrotto in quanto immischiato nel sordido piano attuato da Christoph per far credere ad Ariane che quest'ultima avere un tumore maligno al cervello.

Il dr. Kamml, durante il processo subito da Saalfeld, si era dato alla fuga e, nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, l'ospedale dovrà nominare un nuovo primario.

Michael desidererà non poco ricoprire quel ruolo, sia per meritocrazia che come coronamento di una carriera medica di successo, ma un imprevisto rimescolerà le carte. A causa della campagna elettorale di Rosalie, difatti, la clinica dovrà rispettare le direttive delle 'quota rosa' e si troverà, quindi, costretta ad assumere un nuovo primario donna anziché nominare Michael.