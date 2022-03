Attimi di tensione vi saranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma ad aprile negli Usa. Le trame della soap opera annunciano che Sheila Carter minaccerà di far del male a Steffy Forrester quando scoprirà che ha scoperto la verità sulla rottura tra Ridge e Brooke Logan.

Beautiful: Steffy spia suo fratello insieme a sua suocera

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse attualmente sulla Cbs rivelano che Steffy scoprirà che Sheila ha organizzato il piano per distruggere il matrimonio tra Brooke e Ridge e per questo si riaccenderà la faida contro di lei.

Tutto inizierà quando la ragazza apparirà confusa quando scoprirà suo fratello tenere una conversazione segreta con sua suocera. Per questo motivo, la giovane Forrester deciderà di affrontare Carter, timorosa che possa aver coinvolto Thomas in qualche pasticcio. In questo frangente, la figlia di Ridge avviserà Sheila che non farà mai parte della loro famiglia per poi assistere ad un nuovo incontro tra lei e suo fratello. In questo modo, Steffy avrà la certezza che Carter è incapace di cambiare.

Thomas devastato dai sensi di colpa

Nelle nuove puntate di Beautiful, Steffy correrà ad informare subito Finn dell'accaduto per dimostrargli che la donna che l'ha messo al mondo non è altro che una bugiarda e che non prova rimorso del suo doloroso passato.

Sheila, intanto, andrà su tutte furie quando scoprirà che sua nuora ha intenzione di allontanarla da suo figlio.

Thomas, invece, continuerà ad essere devastato dai sensi di colpa per il piano, in cui è stato immischiato. Il ragazzo, infatti, avrà intenzione di svelare la verità per liberarsi una volta per tutte la coscienza in quanto crede che aver sabotato la sobrietà di Brooke sia stato un gesto troppo crudele.

Dall'altro parte, il giovane Forrester temerà di rovinare per sempre il ritorno di fiamma tra Taylor e Ridge. Inoltre, crederà che suo padre sia più felice insieme a sua madre rispetto a quanto accade con Logan. Per questa ragione, Thomas rimanderà all'infinito la rivelazione. Ma ecco arrivare il colpo di scena: qualcun altro scoprirà il segreto di Sheila.

La giovane Forrester scopre la verità sulla rottura tra Ridge e Brooke, Sheila la minaccia

Steffy deciderà di pedinare le mosse del fratello, tanto da sorprenderlo mentre sta avendo una discussione con Sheila. Qui, la ragazza scoprirà che sua suocera è la responsabile della rottura del matrimonio tra Ridge e Brooke.

La giovane Forrester, a questo punto, non esiterà a mettere a rischio la sua stessa vita, scontrandosi violentemente con la giovane Carter. Neanche a dirlo, quest'ultima non starà ferma, invitandola a tacere con fare minaccioso. La nonna di Hayes, infatti, apparirà sempre più fuori controllo, tanto da rappresentare una vera minaccia per la nuora.