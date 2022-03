Parlando con Giucas Casella, Soleil Sorge ha parlato della sua vita lontano dal GFVip. Nel dettaglio, la influencer ha speso parole al miele per Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Sebbene la 27enne italo-americana abbia speso parole al miele per il vincitore della scorsa edizione del Reality Show, Tommaso non sembra avere la stessa considerazione di Sorge.

Le parole della concorrente su Zorzi

Soleil ha confidato a Giucas che le piacerebbe arrivare alla finale del GFVip e spengere le luci come accaduto lo scorso anno con Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli: "Sarebbe la chiusura di un cerchio per me".

A quel punto la 27enne ha speso parole al miele per il vincitore della quinta edizione del reality show: "Tommaso è stato un grande e ha fatto tanto qui dentro".

La influencer ha proseguito parlando di Zorzi: "Lui è simpaticissimo, un ragazzo super in gamba. Si merita tutto il successo che ha". Soleil ha continuato a menzionare i traguardi raggiunti dal web influencer.

Tommaso non la penserebbe allo stesso modo

Sebbene Soleil abbia elogiato Tommaso Zorzi, quest'ultimo sembrerebbe non pensare le stesse cose dell'attuale gieffina. Nelle scorse settimane, il web influencer in un'intervista aveva espresso un giudizio piuttosto negativo sul percorso della 27enne italo-americana al GFVip: "Soleil? Dove sono io adesso c'è il sole, per fortuna non c'è Soleil".

Il diretto interessato aveva lasciato intendere di non condividere il triangolo amoroso che aveva coinvolto proprio Sorge, Alex Belli e Delia Duran.

Come spiegato da Zorzi, per essere protagonista di certe scene bisognava avere proprio pelo sullo stomaco: "Prendere in giro tutti quelli che ti permettono di essere lì, lo trovo becero".

Infine, il web influencer aveva sempre dichiarato che la sua più grande paura era quella di ritrovarsi Soleil come coinquilina durante la sua partecipazione.

Soleil sui 'Prelemi'

Nella chiacchierata con Giucas, Soleil ha parlato molto bene anche di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La influencer italo-americana ha confidato che Giulia è una sua grande amica: "Pensavo che arrivasse in finale".

Su Pierpaolo invece, Sorge ha confidato di trovarlo un ragazzo davvero buono. Infine, la diretta interessata ha speso parole al miele per Dayane Mello: "Lei è stupenda, la mia migliore amica".

All'interno della casa di Cinecittà, lo scorso anno Giulia Salemi si è fidanzata con Pierpaolo Pretelli e ha intrapreso una bellissima amicizia con Dayane Mello. Per questo motivo che Soleil potrebbe avere conosciuto bene lontano dai riflettori i "Prelemi". Di recente, in un'intervista, anche Salemi aveva speso parole di stima per Sorge.