Non potrebbe essere più felice Andrea Nicole Conte: l'ex tronista di Uomini e donne ha trovato all'interno del dating show l'amore. Sebbene l'uscita dal programma sia avvenuta in maniera poco convenzionale (visto che Ciprian Aftim l'ha raggiunta a casa e ha passato con lei una notte senza dire nulla alla redazione fino giorno dopo, ndr), il loro sentimento è apparso da subito sincero ed intenso.

I due giovani hanno già dichiarato di volersi sposare e di voler allargare la famiglia attraverso un processo di adozione; intanto stanno per compiere il primo passo che si muove in questa direzione.

Al magazine DiPiù, Andrea Nicole ha svelato di essere in procinto di andare a convivere con Ciprian a Roma, dove l'ex corteggiatore ha un lavoro.

Conte: 'Sto realizzando tutti i miei sogni'

'Dopo avere desiderato per tanto tempo l’amore, quello vero, ora non vedo l’ora di viverlo pienamente', ha dichiarato Andrea Nicole nell'intervista parlando di Aftim. Innamorata e sempre più convinta della sua scelta, l'ex tronista ha proseguito affermando che lei adesso abita a Milano e Ciprian a Roma per cui non riescono a passare tutto il tempo insieme, ma le cose stanno cambiando. I due ex volti di Uomini e Donne hanno già trovato una casa tutta per loro: hanno scelto la Capitale per convivere, città dove lui lavora.

'Sto finalmente realizzando tutti i miei sogni. Gli scatoloni sono quasi pronti', ha proseguito Andrea Nicole che ha anche raccontato l'incontro con le rispettive famiglie. 'Per l’occasione mia nonna ha fatto il ‘sugo della domenica’, quello con tanto ragù, che profuma di famiglia', ha raccontato Conte sulla prima volta che Ciprian ha fatto visita alla sua famiglia.

Invece, la mamma di Aftim ha preparato per lei i piatti della cucina rumena, terra di cui sono originari.

L'ex tronista UeD felice accanto ad Aftim

'Sono tutti pronti a sostenerci', ha detto Andrea Nicole che ha ammesso di aver per la prima volta abbassato le sue difese con Ciprian, riuscendo a fidarsi di lui. Con l'ex corteggiatore è riuscita ad essere sé stessa perché lui dall'inizio conosceva la sua storia e il percorso difficile ma fortemente voluto che l'ha portata a essere ciò che è oggi.

'Non ho avuto il timore di essere giudicata', ha concluso la giovane. I fan della coppia avranno modo di seguire i prossimi passi di Andrea Nicole e Ciprian sui social e magari presto potrebbero anche tornare a Uomini e Donne per raccontare come prosegue la loro relazione, situazione che accade spesso alle coppie che si formano all'interno del dating show.