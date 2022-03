Nelle scorse ore Andrea Nicole Conte, l'ex tronista di Uomini e donne, ha fatto sapere a chi la segue sui social network di non stare troppo bene.

La giovane non ha specificato i sintomi e neanche il motivo del proprio malessere fisico, anche se si è identificata nell'emoticon con la nausea.

Non è escluso che nelle prossime ore la fidanzata di Ciprian Aftim prenda nuovamente la parola su Instagram per raccontare i dettagli della propria situazione e tranquillizzare in questo modo chi la sostiene.

L'ex tronista scrive su Instagram: 'Pregate per me'

Non sta vivendo delle ore tranquille Andrea Nicole: la bella ex tronista di Uomini e Donne, che è molto attiva sui social, ha voluto mettere al corrente i suoi follower sul suo stato di salute.

Non è chiaro precisamente che cosa le sia accaduto o che tipo di problema di salute stia affrontando, ma i fatti oggettivi sono che la giovane non si sente affatto bene. "Io nelle ultime 14 ore", ha scritto la giovane Conte, aggiungendo poi l'esplicativa emoticon che indica il senso di nausea.

'Spero di stare meglio domani', ha proseguito poi nella sua breve Instagram Story la giovane. 'Pray for me' (Pregate per me), ha concluso Andrea Nicole, con tanto di dita incrociate alla fine.

Immediatamente, alcuni dei suoi fan si sono "preoccupati" per tali frasi. Che cosa avrà per chiedere a chi la segue di fare una preghiera per la sua salute? Non è dato ancora saperlo, ma a quanto pare si tratta di un malessere che l'avrebbe buttata parecchio giù, anche perché esso si protrae da diverse ore, come lei stessa ha specificato.

I fan attendono di avere novità sulla salute di Andrea Nicole

La ragazza è recentemente rientrata in Italia da un viaggio nella romantica Parigi con Ciprian Aftim, il ragazzo che ha conquistato il suo cuore in breve tempo durante l'intensa esperienza di Uomini e Donne.

Di recente la coppia ha fatto sapere, in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, di avere già in mente il matrimonio e anche l'adozione di figli per completare la loro famiglia.

Insomma, l'ex tronista non potrebbe essere più felice in questo momento, se non fosse appunto per il recente malessere che l'ha colpita.

Adesso i suoi followers attendono con curiosità di avere delle novità, con la speranza di poter vedere in ottima forma la giovane Conte, che con la sua dolcezza e i suoi modi di fare ha saputo conquistare in poco tempo il pubblico di Canale 5.