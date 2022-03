Registrate le nuove puntate di Uomini e donne: al centro dell'attenzione le vicende del tronista Matteo Ranieri che ha scelto di mettere la parola fine alla sua esperienza nello studio della trasmissione di Canale 5.

Dopo un percorso fatto di "alti e bassi", il tronista ligure si è congedato e lo ha fatto svelando il nome della corteggiatrice con la quale ha intenzione ci costruire qualcosa di serio e duraturo fuori dal programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

Due le pretendenti che si sono giocate il "tutto per tutto" al rush finale: Valeria e Federica.

Anticipazioni Uomini e donne nuove puntate: Matteo ha fatto la sua scelta finale

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che sono state registrate questo sabato pomeriggio, 26 marzo, e che andranno in onda nel corso del mese di aprile in tv, rivelano che per Matteo Ranieri è giunto il momento di congedarsi dal pubblico e quindi fare la scelta finale.

Del resto, il tronista non ha mai nascosto che il suo sogno era quello di mettere la parola "fine" al più presto a questo percorso, dato il suo essere poco incline alle telecamere.

E così, in questa nuova registrazione, Matteo ha scelto Valeria: è lei la corteggiatrice che ha saputo conquistargli il cuore.

Matteo lascia il programma con Valeria, Federica amareggiata

Matteo ha ammesso di averlo capito al termine di una delle loro ultime esterne, quando c'è stato un bacio molto appassionato che ha aiutato il tronista a capire quale direzione dovesse prendere il suo cuore.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, l'altra corteggiatrice, Federica, non ha potuto nascondere il suo essere delusa da questa situazione, dati anche gli avvicinamenti che ci sono stati con Matteo nell'ultimo periodo e i gesti fatti dal tronista stesso.

Si conclude così il percorso di Matteo Ranieri che, nel corso di questi mesi, ha tenuto banco con le sue tormentate vicende sentimentali.

Un percorso decisamente non facile al punto che c'è stato anche un momento in cui il tronista ligure sembrava pronto ad abbandonare definitivamente la trasmissione e rinunciare a trovare l'amore in tv.

Si chiude il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e donne: da Sophie a Valeria

Alla fine, però, complice anche il sostegno di Maria De Filippi che lo ha spronato a rimettersi in gioco, ecco che Matteo Ranieri ha scelto di ripartire da zero e di continuare la sua ricerca.

E, ad avere la meglio, è stata la giovane Valeria che in queste settimane ha saputo far breccia nel cuore del tronista, ex fidanzato di Sophie Codegoni.

A questo punto, i due si apprestano a vivere la loro storia d'amore lontani dai riflettori ma c'è da scommettere che continueranno a tenere informati i loro tantissimi fan con foto e post social.