L'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo in tv e gli spoiler delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese.

Occhi puntati sul percorso di Matteo Ranieri che, in queste nuove puntate della trasmissione Mediaset, si ritroverà ad avere a che fare in studio con Federica. L'atteggiamento del tronista, però, causerà non poche polemiche in studio e anche l'altro tronista Luca, punterà il dito contro il percorso del giovane Ranieri.

Federica ritorna da Matteo, lui la rifiuta: spoiler Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che, dopo un periodo di assenza, Federica rimetterà di nuovo piede in studio.

Tuttavia, la reazione del tronista non sarà delle migliori, dato che confesserà alla ragazza di non aver sentito la sua mancanza in queste settimane in cui non era in studio per lui.

Federica, a quel punto, si renderà conto che è giunto il momento di chiudere il suo percorso a U&D e così andrà via dallo studio.

Spronato da Maria De Filippi, Matteo avrà un ripensamento e andrà dietro le quinte della trasmissione: da quel momento in poi non entrerà più in studio.

Sta di fatto che, l'atteggiamento di Ranieri desterà non poche polemiche in studio.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Soraya, la pretendente di Luca, spezzerà una lancia in difesa di Federica.

Luca e Soraya attaccano il percorso di Matteo Ranieri a U&D

Soraya si schiererà dalla parte di Federica, dicendo che lei ci è stata molto male per queste rivelazioni di Matteo, al punto che stava per scoppiare in lacrime e tutti in studio si sono accorti del disagio della ragazza.

Anche l'altro tronista Luca, questa volta si scaglierà contro Matteo. Le anticipazioni del programma Mediaset rivelano che Luca ammetterà di non capire più l'atteggiamento di Ranieri mentre, secondo Gianni Sperti, sarebbe soltanto confuso e non avrebbe più le idee chiare sul suo percorso.

Insomma il trono di Matteo continua a fare acqua da tutte le parti e chissà se, in vista delle battute finali di questa edizione, riuscirà a trovare davvero la sua anima gemella oppure se uscirà da quello studio da solo.

Ida e Alessandro in crisi: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate marzo

Occhi puntati anche sul trono over: gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida e Alessandro sono stati protagonista di una nuova discussione in studio.

Il motivo? La dama non si fida ancora al 100% del cavaliere che ha al suo fianco ma, nonostante tutto, hanno scelto di ballare insieme e poi hanno comunicato la loro decisione di passare insieme il weekend.

Spazio poi alle vicende della dama torinese Gemma Galgani che, in queste nuove puntate di U&D, farà entrare in studio un lettino per i massaggi e ne farà uno al cavaliere Franco.