Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e giovedì 10 marzo c'è stata una nuova registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Le anticipazioni riguardanti queste nuove puntate, che andranno in onda prossimamente in tv, rivelano che al centro dell'attenzione ci sono state le vicende di Ida Platano, la quale ha preso una drastica decisione circa la sua relazione con Alessandro.

Occhi puntati anche su Diego e Armando: i due cavalieri si sono ritrovati ai ferri corti nello studio della trasmissione Mediaset.

Ida chiude con Alessandro: anticipazioni U&D registrazione 10 marzo

Nel dettaglio le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 10 marzo, riportate da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, rivelano che tra Tina e Pinuccia c'è stato un nuovo acceso battibecco in studio.

La dama del trono over ha poi confessato di voler andare via dal programma assieme a Mauro, ma la reazione del cavaliere non è stata delle migliori, dato che si è rifiutato di abbandonare la trasmissione insieme a Pinuccia.

Occhi puntati sulle vicende di Ida Platano: le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che la dama del trono over si è ritrovata al centro dell'attenzione per la sua turbolenta storia d'amore con il cavaliere Alessandro.

Ebbene, dopo settimane di "tira e molla" Ida ha comunicato la scelta di mettere la parola "fine" a questa relazione con Alessandro e quindi ha chiuso con il cavaliere in maniera definitiva.

Ida in lacrime, Armando vs Diego: anticipazioni Uomini e donne

Tuttavia, subito dopo questa confessione, Ida Platano è scoppiata in lacrime perché ha ammesso di essersi innamorata di lui.

A quel punto Maria De Filippi ha preso in mano le redini della situazione e per cercare di consolare la dama ha fatto entrare in studio il ballerino Umberto, del cast dei professionisti di Amici, e i due hanno ballato insieme una "salsa".

Spazio anche alle vicende di Armando: le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che il cavaliere è uscito in esterna con Aneta e Alessandra, la dama che corteggiò Diego, anche se ormai tra i due non c'è più alcun rapporto.

Tuttavia, nel corso delle riprese di queste nuove puntate del programma di Maria De Filippi, ci sono stati dei momenti di tensione proprio tra Armando e Diego.

Federica gelosa di Matteo e Valeria: anticipazioni U&D registrazione 10 marzo

I due cavalieri del trono over sono stati protagonisti di un pesante battibecco che si è verificato in studio a Uomini e donne.

Per quanto riguarda il trono classico, gli spoiler della trasmissione rivelano che Matteo Ranieri ha portato in esterna la corteggiatrice Valeria , la reazione di Federica non è stata delle migliori.

Federica, infatti, è apparsa gelosa di questo rapporto anche se in studio ha avuto modo di ballare col tronista.