L'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo su Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate che presto arriveranno anche in tv, rivelano che ci sarà spazio per nuovi colpi di scena legati al percorso di Ida Platano.

La dama protagonista del trono over, infatti, si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche per il suo rapporto con Alessandro. Spazio anche al ritorno in studio di Matteo Ranieri, dopo l'assenza in studio alle riprese della scorsa settimana.

Ida e Alessandro in crisi: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste per il mese di febbraio e marzo in tv, rivelano che Ida Platano ammetterà di avere dei dubbi nei confronti del cavaliere Alessandro.

Trattasi di un nuovo pretendente che, in queste settimane, ha avuto modo di farsi conoscere dalla dama e di approfondire il rapporto anche fuori dagli studi della trasmissione di Maria De Filippi.

Ida, però, malgrado i dubbi su Alessandro si è negata la possibilità di conoscere nuovi pretendenti nello studio di Uomini e donne.

I due, infatti, hanno scelto di darsi l'esclusiva su questo rapporto di conoscenza anche se lui non è sembrato entusiasta al massimo.

Ida lascia Alessandro, poi litiga con Tina e ci ripensa

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che, in studio, è emerso pure che Alessandro è andato a Brescia da Ida per conoscerla meglio ma, nonostante questo, ha fatto sapere di volere dei giorni a disposizione per capire se le cose tra di loro possano funzionare per davvero oppure no.

Di fronte a questa situazione, la reazione di Ida Platano non è stata delle migliori: la dama, nel corso dell'ultima registrazione del programma, ha svelato così di voler chiudere questo rapporto e quindi di troncare la relazione con Alessandro.

Tale scelta di Ida, però, ha scatenato l'ira di Tina Cipollari. L'opinionista di U&D, infatti, ha attaccato duramente la storica dama del trono over, tanto da portarla a cambiare idea.

Matteo ritorna in studio, Federica assente: anticipazioni Uomini e donne

E così, alla fine, Ida è tornata sui suoi passi ed ha scelto di non chiudere più con Alessandro ma darsi del tempo per capire se sono fatti per stare insieme oppure no.

In attesa di scoprire come si evolveranno le vicende della coppia Ida-Alessandro, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in studio di Matteo Ranieri.

Dopo l'assenza della scorsa settimana, il tronista rimetterà piede in trasmissione e sarà anche protagonista di un'esterna con una nuova corteggiatrice. Federica, invece, non si è presentata in studio.

Volano gli ascolti di Uomini e donne: De Filippi domina la fascia del pomeriggio televisivo

Insomma anche per le prossime settimane, Uomini e donne non deluderà le aspettative del vasto pubblico che, tutti i giorni, segue le vicende dei vari protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

E, proprio in queste ultime giornate, il talk show dei sentimenti di Canale 5 ha registrato dei nuovi record in daytime. La media di spettatori, infatti, è arrivata a superare la soglia dei tre milioni fissi al giorno, con picchi di share che hanno sfiorato anche il 25% in daytime.

Insomma un traguardo a dir poco trionfante per la popolare trasmissione che conferma così di essere il programma più seguito della fascia del pomeriggio, tenendo a debita distanza il programma competitor in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1.