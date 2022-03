Ha debuttato mercoledì 9 marzo, la nuova fiction targata Mediaset dal titolo Più forti del destino. La puntata d'esordio ha raccolto davanti allo schermo più di 2 milioni di telespettatori ed ha fatto registrare il 13% di share. Protagoniste della storia ispirata tra l'altro ad un fatto realmente accaduto sono tre donne, Costanza, Arianna e Rosalia interpretate dalle attrici Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods. Nel cast anche Loretta Goggi. Eccezionalmente ci saranno due appuntamenti settimanali e dunque, venerdì 11 marzo, andrà in onda la seconda puntata.

Sul web non mancano le anticipazioni inedite.

Arianna e Costanza tenteranno di coronare il loro sogno d'amore ma gli ostacolo sono tanti

Nel secondo episodio di Più forti del destino, Arianna, interpretata da Giulia Bevilacqua, vorrebbe scappare con Saverio e sua figlia Camilla, ma non ha i soldi necessari per rifarsi una vita. Tutti credono che lei abbia perso la vita nell'incendio che ha colto tutti di sorpresa alla mostra della scienza. Per quanto riguarda la vita di Costanza invece, la ragazza, si innamora di Libero, interpretato dall'attore Leonardo Pazzagli. Però sarà costretta a sposare Antonio per il bene della sua famiglia. Suo padre, infatti, a causa di un investito andato male ha perso tutti i suoi risparmi e ha dovuto ipotecare la casa in cui vivono.

Antonio è l'unico che può risanare i debiti e risollevare le sorti della famiglia.

Donna Elvira e la terribile bugia che terrà legata a sé per sempre Rosalia

Rosalia sarà ancora tenuta prigioniera da Donna Elvira. La signora interpretata da Loretta Goggi ha perso sua figlia Margherita nell'incendio ed ha deciso di far credere che sia Rosalia.

La ragazza è rimasta gravemente ferita, in particolar modo, le fiamme le hanno sfigurato il volto. Donna Elvira la terrà legata a sé per sempre dicendole una terribile bugia.Tornando ad Arianna, la donna riuscirà a ritrovare sua figlia Camilla e la rassicurerà dicendole che presto tornerà a riprendersela e potranno scappare insieme.

Servono dei soldi e così orchestra un piano ai danni di Guglielmo per ottenere il denaro necessario. Lucchesi però li sta cercando. Libero invece verrà accusato di strage e per questo motivo deve nascondersi. L'uomo metterà a repentaglio la sua vita pur di raggiungere Costanza. Matilde però li sorprenderà insieme. Che aggiungere. Non resta che seguire la seconda puntata in onda domani sera dopo il consueto appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci per seguire le vicende di queste tre donne.