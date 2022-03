Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana seguita da molti telespettatori. Ormai giunta alla sua sesta stagione, continua a regalare interessanti colpi di scena ai suoi fan. In particolare, i vari personaggi cercano di risolvere le loro situazioni complicate. Ad esempio, nella puntata dell'11 marzo Stefania Colombo risulterà essere ancora molto turbata a causa di quanto scoperto, precedentemente, sulla sua famiglia.

Il paradiso delle signore, prime anticipazioni

Durante il prossimo episodio dell'11 marzo de il paradiso delle signore, Stefania è ancora molto scossa dopo aver scoperto che Gloria Moreau è sua madre.

Pertanto, decide di non fare ritorno a casa. Inoltre, è indecisa sulla possibilità di accettare la proposta fatta da suo padre di andare a vivere con lui, Gemma e Veronica. D'altronde, non riesce ancora a digerire tutta la situazione che si è creata.

Non è un periodo molto felice per lei e cerca conforto nell'unica persona che sembra in grado di comprenderla, Marco. Inoltre, chiede un aiuto alle sue più grandi amiche, poiché necessita di un posto in cui stare temporaneamente. Irene e Stefania sono molto felici di accoglierla nuovamente con loro, ma si chiedono cosa possa essere accaduto. La giovane Colombo, d'altro canto, non se la sente ancora di rivelare tutto ciò che è successo, in così poco tempo, nella sua vita.

Sceglie, quindi, di mantenere il segreto con loro, almeno finché non avrà metabolizzato la notizia.

Il paradiso 6, Agnese scopre la verità su Rocco

Al Paradiso, Agnese continua a chiedersi cosa possa essere accaduto a Roma tra suo nipote e Maria. Lei vuole molto bene alla giovane Venere, come se fosse una figlia e si preoccupa per lei.

Inoltre, da diversi giorni, sospetta qualcosa. Finalmente, riesce ad ottenere delle risposte: il ciclista Rocco ha deciso di lasciarla e il matrimonio è stato annullato.

Intanto, al magazzino la situazione diventa alquanto complicata. Con l'avvicinarsi del momento di presentare la collezione di abiti primavera/estate, alla stampa, accadono alcuni imprevisti.

L'intera squadra non è pronta e bisogna trovare un modo per sistemare tutto. Fortunatamente, è proprio Dante Romagnoli che riesce a salvare la situazione.

Stefania Colombo fugge di casa

I colpi di scena non finiscono mai a il paradiso delle signore. In particolare, Gloria Moreau deve accettare l'idea che il rapporto con Stefania sia alquanto teso, in seguito a ciò che è accaduto. Nonostante sia consapevole di quanto sua figlia possa essere scioccata e turbata, decide comunque di provare a parlarle e di chiarirsi con lei. Purtroppo, però, ottiene una brutta reazione. Infatti, viene respinta bruscamente senza alcuna possibilità di spiegarle le sue ragioni. Infine, siccome non può appoggiarsi a lungo a casa delle sue amiche, Stefania scappa, senza far sapere nulla alla sua famiglia.