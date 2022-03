Continua il botta e risposta a distanza tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Questa volta, l'ex cavaliere di Uomini e donne ha replicato duramente alle insinuazioni fatte da Gemma che, in una recente intervista, aveva insinuato che l'uomo fosse ricorso alla chirurgia estetica. Ebbene, Giorgio non solo ha smentito, ma ha pure definito Gemma come una persona che starebbe dando un'immagine penosa di sé stessa.

Secondo Gemma Galgani il suo ex Giorgio è ricorso alla chirurgia estetica

Nonostante la loro storia si sia conclusa da anni, Gemma e Giorgio continuano a punzecchiarsi a distanza sui vari rotocalchi.

Tra loro non mancano le frecciatine e sembra che ci sia ancora qualcosa di irrisolto tra loro.

Molti telespettatori ricordano il loro addio e i tentativi di Gemma di riconquistarlo, sino a quando poi Giorgio lasciò definitivamente Uomini e donne. Il suo nome viene spesso tirato in ballo nel programma soprattutto da Tina Cipollari che, in questo modo, cerca di far innervosire Gemma. Anche la stessa dama torinese lo cita spesso nelle sue interviste e lo ha fatto anche ultimamente, insinuando che il suo ex Giorgio non sia naturale come vuole far credere, ma che sia ricorso alla chirurgia estetica.

Giorgio si scaglia contro Gemma: 'Le sue affermazioni sono stupide'

Le tre le ultime dichiarazioni di Gemma, Giorgio ha deciso di replicare e lo ha fatto con parole al veleno.

L'ex cavaliere di Uomini e donne non sembra aver nessuna intenzione di farsi infangare dalla sua ex e su Nuovo TV, le ha riservato parole molto dure. Manetti ha smentito i presunti ritocchini, sostenendo che il suo segreto sta nel DNA, nell'alimentazione e nell'attività fisica. Niente bisturi quindi, come invece aveva insinuato Gemma.

Fatta questa precisazione, Manetti si è scagliato contro Gemma per le sue ultime dichiarazioni, dicendo: "Le sue sono affermazioni stupide", precisando che lui non ha mai parlato male del loro rapporto.

L'ex U&D Giorgio Manetti su Gemma: 'Sta dando un'immagine penosa di sé stessa'

"Sta dando un'immagine penosa di sé stessa", ha detto Giorgio nella stessa intervista, riferendosi a Gemma.

Si attende ora la contro replica della dama torinese. Intanto intorno a, Giorgio Manetti circolano molti rumors che parlano di un suo possibile ritorno a Uomini e donne. Non si sa cosa ci sia di vero in questa indiscrezione, visto che Manetti, nel corso di questo ultimi anni, ha sempre escluso un suo ritorno nel programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riporta il settimanale 'Vero', proprio Giorgio avrebbe chiesto aiuto a Maria per tornare in studio. Bisognerà attendere le prossime registrazioni di Uomini e donne, per sapere se effettivamente Giorgio si ritroverà nuovamente faccia a faccia con la ex Gemma Galgani.